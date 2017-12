Colère du Kurdistan irakien contre ses propres partis politiques

Réagissez

Souleimaniyeh : Les manifestants reprochent aux partis politiques leur...

Vives tensions au Kurdistan irakien où des manifestants ne cessent de protester contre les partis politiques kurdes, accusés de ne pas défendre leurs intérêts. Mercredi, des affrontements entre contestataires et policiers ont coûté la vie à cinq protestataires atteints par balles, et fait plus de 70 blessés. Les protestations continuent.

Les déploiements massifs des forces de l’ordre n’y font rien. Dans la province de Souleimaniyeh, des protestataires ont encore mis le feu aux sièges du parti Goran et de deux autres formations plus modestes : le Parti social-démocrate et le Parti communiste du Kurdistan. Les manifestants reprochent aux partis politiques leur corruption.

L’incident le plus grave a eu lieu à Raparine, à 130 km au nord de Souleimaniyeh, capitale de la province éponyme. Des manifestants ont incendié les sièges de l’Union patriotique du Kurdistan (UPK) et du Parti démocratique du Kurdistan (PDK), les deux principaux partis de la région, et se sont emparés de la mairie.

«Des affrontements s’en sont suivis avec les forces de l’ordre qui ont ouvert le feu, faisant cinq morts et au moins 70 blessés», a affirmé à la presse Taha Mohammad, porte-parole du département local de la santé. Dans d’autres localités, une centaine de personnes ont été blessées par balles, par des pierres ou par suffocation. A Souleimaniyeh, les forces de sécurité ont tiré en l’air quand les manifestants se sont dirigés vers la place du Sérail, a constaté un correspondant de l’AFP.

Elles ont établi des barrages sur les axes principaux et près des sièges des partis politiques. Des manifestations ont également eu lieu à Rania, à 130 km au nord-ouest de Souleimaniyeh, où les protestataires ont là aussi mis le feu aux permanences de l’UPK et de l’Union islamique, et pris le contrôle de la mairie.

Selon le Dr Taha Mohammad, il y a eu 79 blessés à Rania, dont un grièvement. A Koysinjaq, dans la province d’Erbil, les manifestants ont, selon des témoins, mis le feu au bureau du maire, ainsi qu’aux sièges du PPK, de l’UPK et de l’Union islamique.

Au moins 20 personnes ont été blessées par balles, dont une grièvement, d’après la même source. A Kifri, dans la province de Souleimaniyeh, des centaines de manifestants ont pris le contrôle du siège du PDK après avoir jeté des pierres. «Vous êtes des incapables. Incapables de défendre les régions disputées et incapables d’administrer la région», a clamé un manifestant.

En soirée, l’ex-patron d’une célèbre chaîne de télévision kurde — la NRT —, Shashwar Abdul Wahid, a par ailleurs été arrêté avec son épouse à son arrivée à Souleimaniyeh. Fondateur d’un mouvement contestataire, il est accusé d’inciter aux manifestations contre les autorités. En soirée, les forces de sécurité sont intervenues au siège de la NRT et ont interrompu sa diffusion, a ajouté le directeur général de la chaîne, Awad Ali.

Lorsque les manifestations ont commencé il y a deux jours, Shaswar Abdluhamdid a encouragé à se joindre, dans la non-violence, aux contestataires, selon la NRT, de partis — dont le PDK et l’UPK — à Piramagroun, à 30 km de Souleimaniyeh. Pour Issam Al Fayli, professeur de sciences politiques à l’université d’Al Moustansariya à Baghdad, «c’est la première fois qu’il y a des manifestations contre toutes les personnalités kurdes et je crois que l’on va vers un changement radical car il n’y a pas actuellement de politicien capable de gérer le dossier».

Dettes

Face à cette crise sans précédent, le parti Goran, qui compte 10 ministres, et celui du Groupe islamique, qui compte, lui, deux ministres, ont annoncé leur retrait du gouvernement régional, qui est constitué de 21 membres. Cette colère contre les partis politiques est née après la tentative ratée des responsables kurdes d’organiser un référendum d’autodétermination.

Un référendum annulé par le pouvoir central de Baghdad. L’armée irakienne, depuis, a repris plusieurs zones occupées de fait par les Kurdes. Les revenus ont dramatiquement baissé et une véritable crise économique frappe depuis le Kurdistan. Depuis la chute des cours du pétrole en 2014, la région était criblée de dettes, mais le coup de massue a eu lieu lorsque, après le référendum, les forces irakiennes se sont emparées des zones disputées entre Baghdad et le Kurdistan, dont la riche province pétrolière de Kirkouk.

Le pouvoir central a en outre fermé l’espace aérien international pour les liaisons avec les deux aéroports du Kurdistan. Selon des habitants d’Erbil, capitale du Kurdistan, les salaires ont été amputés de moitié et sont maintenant versés de manière erratique. Et avec l’hiver, le prix du mazout a fortement augmenté.

Il n’y a que quatre heures d’électricité par jour et les gens n’ont plus les moyens de payer l’abonnement au générateur collectif. «Il y a chez les gens un sentiment de trahison, de défaite et d’humiliation et ils en rendent responsables les partis», a assuré à l’AFP le géographe Cyril Roussel, spécialiste du Kurdistan irakien. «Les caisses de la région sont vides et Baghdad attend la banqueroute pour entamer des négociations en position de force.»

Le mécontentement est partout au Kurdistan, mais la région d’Erbil est «tenue d’une main de fer par le PDK (le Parti démocratique du Kurdistan de Massoud et Nechervan Barzani), alors que la diversité (politique) est plus grande dans la région de Souleimaniyeh», a expliqué M. Roussel. Le Premier ministre irakien, Haider Al Abadi, a affirmé que son gouvernement ne pouvait pas payer le salaire des fonctionnaires au Kurdistan à «cause de la corruption qui y règne».

De son côté, Nechervan Barzani, en visite en Allemagne, avait reconnu mardi que le Kurdistan «traversait une période difficile». «Vos frustrations sont compréhensibles et je les entends. Mais la violence est inacceptable», a-t-il dit. En fait, les autorités centrales de Baghdad font ce pari : il vaut mieux négocier le statut futur de la région avec un Kurdistan exsangue qu’avec un Kurdistan fort.