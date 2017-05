Réagissez

Abdelkader Messahel et Ramtane Lamamra

Le ministère des Affaires étrangères affirme que les tentatives de la diplomatie marocaine de remettre en cause la représentativité unique et légitime du peuple sahraoui par le Front Polisario et changer les termes de référence de la question lors des travaux de la réunion du Comité des 24 aux Caraïbes «ont échoué», dénonçant une machination grossière rejetée par l’ensemble des délégations.

L’ambassadeur conseiller au ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Mohamed Haneche, a assuré, mardi soir à Alger, que la prétendue agression d’un membre de la délégation marocaine lors d’une réunion du Comité des 24 sur la décolonisation tenue récemment à Kingstown (Caraïbes) relève d’une mise en scène «grotesque» et «grossière», condamnant un procédé et un acte répugnants qui ne méritent pas qu’on s’y attarde.

En réaction à cette prétendue agression rapportée par la presse marocaine, M. Haneche a affirmé que «cette mise en scène grotesque et grossière ne mérite pas qu’on s’y attarde, si ce n’est pour condamner cet acte répugnant, cette machination abjecte, indigne de ce que doit être un diplomate (…)», a-t-il affirmé à la presse. «Je suis désolé de le dire, mais c’était lui (le chef de la délégation marocaine) qui était en train d’orchestrer cette machination et demander (à ses collègues) devant le diplomate agresseur (qui a plutôt agressé notre diplomate) de filmer la scène», a fait savoir M. Haneche.

M. Haneche, qui conduisait la délégation algérienne aux travaux de la réunion, a expliqué que le diplomate marocain a essayé d’abord de provoquer Sofiane Mimouni, directeur général Afrique, d’une façon indigne avant de se lancer dans une crise hystérique engendrant une scène absolument «surréaliste» et «ridicule» pour prétendre par la suite qu’«il y a eu un acte d’agression commis par un diplomate algérien».

«Il s’agissait bien d’une agression perpétrée par un diplomate marocain contre l’ambassadeur algérien Sofiane Mimouni au vu et au su de tout le monde et de l’ensemble des participants», a soutenu M. Haneche, rappelant qu’«il n’est pas des traditions et coutumes des diplomates algériens de se muer en boxeurs, à l’inverse de ce que la presse marocaine a pu raconter.» «Je le dis en tant que chef de délégation, je le dis en me référant à l’ensemble des témoins, au président de la séance, il y a eu une agression caractérisée commise par un diplomate marocain qui, en l’occurrence, a agi d’une façon contraire aux us diplomatiques. Il s’est comporté en voyou.»

A cette occasion, l’ambassadeur algérien a assuré que le comportement «d’extrême responsabilité et de retenue» de M. Mimouni a été constaté par tout le monde et que celui-ci n’a pas fait usage de force ou de violence. «Il y a eu une agression caractérisée commise contre un diplomate algérien, qui a agi avec beaucoup de réserve et de retenue et en tout état de cause avec la dignité qui est propre aux diplomates algériens. Il n’a pas réagi avec violence, il s’est contenté d’une attitude de réserve qui exprime l’attachement des fonctionnaires algériens et le respect à l’Etat qu’ils représentent aussi bien en Algérie qu’à l’étranger», s’est-il félicité.

La même source ajoute qu’il existe un certificat médical délivré par les autorités de Kingstown qui prouve que l’accusation marocaine n’est qu’un vulgaire tissu de mensonges. Après cet incident, M. Haneche a révélé que «le président de la séance avait pris acte de cette attitude et que beaucoup de délégations sont venues témoigner leur sympathie à la délégation algérienne et exprimer leur profonde réprobation de cet acte inqualifiable de ce diplomate marocain.»

Dans le même sillage, M. Haneche a rappelé qu’en 2016, la délégation marocaine s’était comportée d’une manière scandaleuse lors des réunions de l’ONU sur le Sahara occidental, en recourant à l’invective contre toutes les délégations qui refusaient de s’aligner sur les thèses annexionnistes du Maroc. Le président de la séance du Comité des 24 a dû recourir à la brigade spéciale de sécurité pour faire face au déchaînement du représentant du Maroc auprès de l’ONU, Omar Hillal, qui voulait empêcher le représentant du Front Polisario, Ahmed Boukhari, de prendre la parole en 2016.

Mohamed Haneche a affirmé que les tentatives de la diplomatie marocaine de remettre en cause la représentativité unique et légitime du peuple sahraoui par le Front Polisario et changer les termes de référence de la question lors des travaux de la réunion du Comité des 24 aux Caraïbes «ont échoué», dénonçant encore une fois une machination grossière rejetée par l’ensemble des délégations.

A noter, par ailleurs, que la réunion du Comité spécial de la décolonisation de l’ONU, dit Comité des 24, qui s’est déroulée du 16 au 18 mai à Kingstown (Saint-Vincent-et-les-Grenadines), a été marquée par un grave incident où des membres de la délégation marocaine ont tenté aussi d’agresser une jeune diplomate algérienne, ce qui a amené les autorités du pays organisateur de cette rencontre à désigner des agents pour assurer sa sécurité.