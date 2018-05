Réagissez

L’indépendantiste Quim Torra, investi lundi dernier 131e président de la Generalitat de Catalogne, a publié un décret nominant un gouvernement régional comprenant deux anciens ministres emprisonnés et deux autres exilés depuis la tentative de sécession le 27 octobre 2017. Cette formation pourrait être bloquée par Madrid.

Le nouveau gouvernement régional est composé de quatre anciens ministres de Carles Puigdemont sur les 13 qui le composent, Roger Rull ministre du Territoire et Jordi Turull ministre de la Présidence, actuellement en détention préventive près de Madrid ; Lluís Puig à la Culture et Antoni Comín à la Santé vivent en exil en Belgique.

Dans ce nouvel Exécutif, on trouve aussi Ernest Maragall aux Affaires étrangères (ERC), un homme avec une grande expérience politique, Elsa Artadi (Junts Per Catalunya) ministre des Entreprises et porte-parole et Chakir El Homrani (ERC), un Espagnol d´origine marocaine, au portefeuille de l’Emploi et des Affaires sociales.

Quim Torra, qui avait rencontré Carles Puigdemont le 15 mai à Berlin pour coordonner son action gouvernementale, a demandé, lors d’une conférence de presse avec l’ex-président catalan en exil, la restauration de l’autonomie et proposer un «dialogue sans condition» au gouvernement espagnol.

L’annonce du gouvernement par Quim Torra était prévisible, il avait déjà déclaré, dès son élection, sa «fidélité au peuple catalan, au référendum du 1er octobre» et sa volonté de rétablir tous les responsables et fonctionnaires destitués ainsi que les lois et programmes annulés par Madrid.

Le gouvernement espagnol a reconnu lundi les pouvoirs du président nouvellement élu de Catalogne, Quim Torra, mais a fait savoir samedi qu’il allait vérifier la viabilité du nouvel Exécutif catalan, compte tenu du statut juridique de certains de ses membres, poursuivis notamment pour «sédition».

Mariano Rajoy du Parti populaire (PP), qui a évoqué samedi la situation avec Pedro Sanchez et Albert Rivera, chefs de file du Parti socialiste et de Ciudadanos, se dit prêt à soutenir le gouvernement, mais la présence des quatre conseillers dans le nouvel Exécutif pourrait tout remettre en cause.

Le gouvernement espagnol s’est en effet indigné de la présence des personnalités en question dans l´Exécutif catalan, le qualifiant de provocation. Il compte conserver la mise sous la tutelle sur cette région, imposée le 27 octobre 2017 lors d’une déclaration d’indépendance restée sans suite, jusqu’à la formation d’un gouvernement en bonne et due forme.

Les indépendantistes catalans ont obtenu une courte majorité lors des élections de décembre, organisées après la dissolution de l’Exécutif local et la mise sous tutelle de la province autonome, qui ont suivi le référendum d’autodétermination et la proclamation d’indépendance d’octobre dernier.