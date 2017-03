Caravane d'aides alimentaires pour les camps de réfugiés sahraouis

Réagissez

Une caravane d'aides alimentaires a quitté hier Alger en direction des camps de réfugiés sahraouis de Tindouf sous la supervision du Croissant-Rouge algérien (CRA) avec la collaboration des Scouts musulmans algériens (SMA).

La caravane est composée de cinq camions chargés de 100 tonnes de denrées alimentaires de base destinées aux camps de réfugiés sahraouis dans le cadre de la solidarité du peuple algérien avec les Sahraouis, a précisé la présidente du CRA, Saïda Benhabylès. Les SMA ont collecté les aides humanitaires et le CRA a pris en charge leur acheminement vers les camps de Tindouf, a-t-elle ajouté. «L'initiative algérienne vient à point nommé dans la mesure où elle coïncide avec la décision des Etats occidentaux de réduire le volume des aides accordées aux réfugiés sahraouis en raison de la crise financière», a estimé la présidente du CRA, mettant en garde contre cette décision qui risque d'«affamer les réfugiés», d'autant que «les aides antérieures n'étaient déjà pas suffisantes et ne comblaient que les besoins élémentaires», a-t-elle dit.

Le Croissant-Rouge algérien s'emploie à infléchir la décision des organisations internationales humanitaires et des donateurs internationaux relative à la réduction des aides accordées au peuple sahraoui, a souligné Mme Benhabylès, prévenant que ladite décision mettait en péril la situation humanitaire et sanitaire des réfugiés sahraouis. Le CRA dénonce cette mesure qu'il considère comme une «tentative d'affamer les réfugiés sahraouis», appelant le peuple algérien à préserver la culture de solidarité et à accroître les aides accordées aux réfugiés en général et aux Sahraouis dans les camps en particulier. Le commandant général des Scouts musulmans algériens, Mohamed Bouallag, a, pour sa part, précisé que «la caravane entre dans le cadre de la solidarité avec le peuple sahraoui qui lutte pour son autodétermination», estimant que la décision internationale de réduction des aides au profit des Sahraouis «vise à les affamer et à les pousser à renoncer à leurs objectifs et principes». Le peuple algérien dans son ensemble, le CRA, les SMA, les syndicats et la société civile en tête, continueront à aider le peuple sahraoui, a affirmé M. Bouallag, souhaitant que les aides algériennes collectées par les SMA depuis un mois auprès de donateurs algériens, notamment des commerçants, comblent les besoins des réfugiés.

Mohamed Lamine Boukhers, qui est chargé de l'information auprès du Croissant-Rouge sahraoui et qui assiste au lancement de la caravane, a indiqué que «l'Algérie nous a habitués à ce genre d'initiatives depuis plus de 40 ans, dont celles du Croissant-Rouge et des Scouts musulmans algériens».