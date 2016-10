Cap sur le réchauffement des relations…

Réagissez

La venue de Youssef Chahed à Alger, pour sa première sortie à l’étranger, fait désormais partie d’une tradition diplomatique ancrée depuis la Tunisie de Bourguiba.

Le nouveau chef de gouvernement aura toutefois la délicate tâche de tourner la page de la froideur née de la signature par la Tunisie, en mai 2015, d’un Mémorandum d’entente avec les Etats-Unis et de ce statut d’allié majeur non membre de l’OTAN.

La question libyenne intéresse beaucoup les deux pays, voisins de la Libye, notamment sur le plan sécuritaire. Les pays voisins de la Libye sont conscients des risques en provenance de ce pays. Les enquêtes ont révélé que les attaques terroristes de In Amenas en Algérie (2013) et de Sousse / Bardo / Tunis en Tunisie (2015) ont été opérées par des éléments infiltrés de Libye, où ils se sont entrainé et préparé leurs attaques.

Toutefois, les derniers rebondissements sur la scène libyenne avec la chute de Daech à syrte d’une part, et le contrôle du maréchal Hatar des terminaux du croissant pétrolier, d’autre part, ont créé une nouvelle réalité sur le terrain et poussent les voisins de l’Ouest libyen à redoubler de vigilance en matière de lutte contre le terrorisme. Il y a également à coordonner les efforts pour aider à stabiliser ce pays, tout en refusant les interventions étrangères.

Le satisfécit officiel n’empêche pas quelques problèmes de surgir, comme la taxe de 20 Euros, imposée aux voitures algériennes par les autorités tunisiennes, qui continue à nourrir la polémique. La Tunisie a exprimé sa disposition à annuler cette taxe. Toutefois, les Algériens attendent encore l’application. Ainsi, il y aura à l’ordre du jour la question sécuritaire et la lutte contre le terrorisme, le développement des zones frontalières mais, aussi, le tourisme et les échanges commerciaux entre les deux pays. Toutefois, les chiffres montrent que l’Algérie estle principal partenaire de la Tunisie dans la région dans tous les domaines, notamment économique et sécuritaire. Les échanges commerciaux entre les deux pays sont à hauteur de quatre milliards de dinars tunisiens (1,6 milliard d’Euros).

Dans le secteur du tourisme, les Algériens occupent, depuis plusieurs années, la première place (1,5 million de touristes en 2015).Neuf postes-frontaliers sont installés sur la frontière entre les deux pays. Une ligne de transport terrestre Tunis-Annaba a été réactivée début août dernier, et les efforts se poursuivent pour raccorder de nouveau les voies ferrées entre les deux pays.