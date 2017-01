Réagissez

Deux hommes cagoulés ont tiré sur des fidèles, dimanche dans une mosquée au Canada, faisant six morts, rapporte l’AFP citant les services de secours et la police.

Deux hommes ont fait irruption dans l’enceinte du centre culturel islamique de Québec (sud-est) dimanche vers 19h30 (00h30 GMT lundi), à la fin de la dernière prière de la journée, avant de faire feu. Ils ont été arrêtés par la police. «Nous condamnons cet attentat terroriste dirigé contre des musulmans se trouvant dans un lieu de culte et de refuge», a déclaré le Premier ministre canadien, Justin Trudeau, dans un communiqué. «La diversité est notre force et, en tant que Canadiens, la tolérance religieuse est une valeur qui nous est chère», a-il relevé.

Et d’ajouter : «Les musulmans canadiens constituent un élément important de notre tissu national et des gestes insensés comme celui-là n’ont pas leur place dans nos communautés, nos villes et notre pays.» Un des deux auteurs présumés de la fusillade a appelé la police pour se rendre, a indiqué hier l’inspecteur de la police de Québec, Denis Turcotte.

Les médias locaux ont identifié les suspects qui se nommeraient Alexandre Bissonnette et Mohamed Khadir. Ce dernier serait d’origine marocaine. La police n’a pas voulu confirmer les identités et s’est contentée de mentionner leur nationalité canadienne. Des perquisitions ont été réalisées dans une résidence près de la mosquée, non loin de l’université Laval, à une dizaine kilomètres du cœur historique de Québec. Selon des médias locaux, les deux suspects auraient un lien avec l’université où Alexandre Bissonnette étudierait les sciences politiques.

C’est la première fois qu’une attaque de ce genre vise une mosquée au Canada où la population de religion musulmane est estimée à environ 1,1 million, selon l’institut de la statistique. «Comme ailleurs dans le monde, Québec est frappé par le terrorisme. Nous allons y faire face ensemble avec courage et avec solidarité», a assuré chef du gouvernement de la province francophone, Philippe Couillard.

«Deux personnes ont été arrêtées» et placées en garde à vue, a indiqué la porte-parole de la sûreté du Québec, Cristine Coulombe, «l’une à proximité des lieux, et un autre suspect près de l’île d’Orléans», à une vingtaine de kilomètres des lieux où s’est déroulée la fusillade. «Pour le moment, rien ne nous porte à croire qu’il y aurait d’autres suspects liés à l’événement», a-elle ajouté.

Cibles d’actes haineux

C’est dans le quartier résidentiel Sainte-Foy, bordant une vaste zone de bureaux et de commerces, à une dizaine de kilomètres à l’ouest du centre historique de la ville de Québec, que l’attaque a été menée. Le même lieu de culte avait été l’objet l’été dernier d’un comportement à caractère haineux, quand une tête de porc a été déposée devant l’une de ses portes.