Le président tunisien, Beji Caïd Essebsi, a appelé à une prise de conscience par le peuple tunisien de «la sensibilité de la conjoncture» et à faire preuve de solidarité avec l’Etat afin qu’il «remporte la bataille déclarée sur plusieurs fronts, notamment celle contre le terrorisme et la corruption».

Dans une allocution télévisée prononcée vendredi soir à l’adresse du peuple tunisien à l’occasion de l’avènement du mois de Ramadhan, le président tunisien a espéré qu’«aucun attentat ne sera perpétré durant le mois saint», soulignant que «l’Etat est pleinement engagé dans la lutte contre le terrorisme et vient d’entamer la guerre contre la corruption et la contrebande». Beji Caïd Essebsi a estimé que «les prémices d’une éclaircie se dessinent dans le pays, notamment avec un taux de croissance de 2,1% au cours du premier trimestre de l’année en cours, l’augmentation de la production du phosphate de 45% et l’accroissement des indices dans le tourisme». «Cette amélioration a été accomplie par le peuple et grâce à ses sacrifices», a-t-il ajouté, rappelant toutefois que «la situation reste marquée par un taux élevé de chômage et un recul des indices de développement». R. I.