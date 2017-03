C’est la «présidentielle qu’on assassine»

Réagissez

Pour que la diversion soit la plus forte possible, les termes sont offensifs : «Prise d’otage, assassinat, viol», «Etat de droit violé», «Assassinat politique»... Pour dire qu’il reste dans la course, François Fillon est allé très loin dans la surmédiatisation.

Hier matin, le candidat de la droite républicaine, François Fillon, a convoqué la presse et les médias pour faire passer un message à sa famille politique, c’est-à-dire 20% de l’électorat, à en croire les derniers sondages. 20%, un seuil insuffisant pour être au second tour de la présidentielle : «Ce n’est pas moi que l’on assassine, mais l’élection présidentielle.» Et s’en prenant aux médias : «Vous condamnez médiatiquement comme vous avez condamné Nicolas Sarkozy. François Fillon a le droit de se battre (...). On peut se défendre, c’est ça la justice. Ce n’est pas que d’un côté.»

En affirmant une fois de plus, malgré sa convocation à la mi-mars pour une probable mise en examen, qu’il ne retirerait pas sa candidature à la présidentielle, il veut stabiliser cette base et la renforcer, en dépit du dossier de justice actuellement en cours qui le vise : «Ma volonté de servir est plus grande que les accusations qui sont portées contre moi.» «Depuis le début, je n’ai pas été traité comme un justiciable comme les autres.» «Je ne céderai pas, je ne me retirerai pas.»

Il a voulu ainsi lancer un nouveau rideau de fumée, comme il le fait depuis quelques semaines pour masquer des affaires qui, dans l’opinion publique, ne sont plus ressenties comme une faute morale, et donc politique, mais plus comme une question de justice. Les enquêtes d’opinion l’ont montré. Les sondages réguliers l’indiquent aussi clairement avec l’impossibilité actuelle de rattraper les deux premiers en intentions de vote : Marine Le Pen (FN) et Emmanuel Macron (En marche).

Pas sûr qu’avec ce coup de menton, il inverse la courbe. Fillon a ménagé le suspense en utilisant avec art les médias dans leur ensemble Alors qu’on pensait qu’il annoncerait son retrait, il a une nouvelle fois fait diversion en accusant le gouvernement, la justice et les médias de fomenter ce qui lui arrive, estimant qu’il est innocent et qu’il dira devant la justice «sa» vérité, insistant pour dire que c’est «la vérité» ! Il a demandé de le croire sur parole.

Alors qu’il a du mal à mener sa campagne en allant au-devant des gens, il a voulu frapper fort en deux temps. Tout d’abord, il a annoncé, au dernier moment, qu’il reportait sa visite au sacro-saint Salon de l’agriculture qui se tient actuellement à Paris, passage obligé, chaque année, pour les hommes et femmes politiques, et encore plus en cette année électorale. Habile façon de ne pas aller au-devant des quolibets, car là il est obligé d’aller au contact, malgré la sécurité maximum. Deuxième pétard, il a annoncé qu’il allait faire une déclaration à la mi-journée. Aussitôt, les médias se sont mis en mode «attention message solennel».

Pendant ce temps, tous les ténors arrivaient au QG du candidat, alimentant la rumeur que François Fillon allait annoncer son retrait. En fait, la venue des personnalités de son mouvement politique était une manière habile pour la mobilisation. Celui qui avait parlé de «coup d’Etat institutionnel», ou plus récemment de «climat de guerre civile», a su, hier matin, d’une certaine manière, monopoliser à son profit l’attention, tournant les micros vers lui, ménageant le suspense en utilisant avec art les médias dans leur ensemble : radios, télévision d’infos en continu, site en continu des journaux en ligne.

Il a ainsi forcé le sort en focalisant l’attention jusqu’à sa déclaration, puis tout au long de la journée avec les commentaires qui ont suivi. D’ailleurs, hier après-midi, il devait finalement se rendre tout de même au Salon de l’agriculture. Quant aux réactions à droite, on peut les résumer par cet élan du cœur d’un militant Les Républicains : «C’est une boucherie ! On était dans le cercueil, il vient de foutre la dernière pelletée.» La présidentielle n’a pas fini de livrer de nouveaux épisodes inédits. On attend le prochain.