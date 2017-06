Brexit : L'UE accueille fraîchement les propositions de May

L'Union européenne a fraîchement accueilli hier les propositions britanniques qualifiées d'«équitables et sérieuses» par Theresa May et visant à protéger les expatriés européens au Royaume-Uni, craignant qu'elles ne détériorent leurs droits après le Brexit.