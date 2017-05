Réagissez

Tunisie

Un responsable sécuritaire tunisien a été arrêté pour ses liens présumés avec un important homme d’affaires récemment interpellé dans le cadre d’un coup de filet anticorruption. «Un mandat de dépôt a été émis à l’encontre du directeur général de la sûreté touristique, également ex-directeur de l’unité de lutte contre le terrorisme» au poste de police de Gorjani, près de Tunis, a indiqué à la presse un haut responsable gouvernemental sous le couvert de l’anonymat. Arrêté dans la nuit de lundi à mardi, cet homme, dont l’identité n’a pas été communiquée, est à la disposition du juge d’instruction militaire chargé du dossier de Chafik Jarraya, homme d’affaires influent arrêté le 23 mai pour son implication présumée dans des affaires de corruption, a ajouté le haut responsable.





Centrafrique



La résurgence des violences en Centrafrique a fait fuir 88 000 personnes depuis le début du mois, a indiqué hier le Haut-Commissariat de l’ONU pour les réfugiés (HCR). Depuis que les combats entre factions rebelles, ainsi que les attaques de miliciens contre les civils, ont repris en mai, «plus de 68 000 personnes ont fui leurs maisons en Centrafrique, tandis que près de 20 000 autres ont cherché refuge en République démocratique du Congo (RDC)» au cours des deux dernières semaines, a expliqué un porte-parole du HCR, Babar Baloch, lors d’un point de presse à Genève. «Les attaques de groupes armés ont provoqué des déplacements dans les préfectures de Bria, Bangassou et de la Basse-Kotto», situées dans l’est du pays, indique le HCR.





Sénégal



L’ex-président sénégalais, Abdoulaye Wade, va diriger une liste d’opposition aux élections législatives du 30 juillet, pour lesquelles les opposants au chef de l’Etat, Macky Sall, ont échoué à s’unir. La liste dirigée par l’ex-président Wade (2000-2012) a été annoncée lundi soir après l’éclatement d’une coalition plus large de l’opposition, formée de «40 à 50» partis, mouvements et associations, dont des partisans de Khalifa Sall. Le maire de Dakar, Khalifa Sall, emprisonné depuis mars pour détournement présumé de fonds publics, conduira une liste distincte aux côtés de plusieurs responsables de l’opposition, selon son entourage. Abdoulaye Wade, 91 ans, sera investi «comme tête de liste» par une coalition d’une «vingtaine de partis et associations», a annoncé ce regroupement dans un communiqué.





WikiLeaks



L’Equateur continuera d’offrir l’asile dans son ambassade de Londres à Julian Assange, a déclaré lundi le nouveau président équatorien, Lenin Moreno, qui a qualifié le fondateur de WikiLeaks de «hacker». «M. Assange est un hacker. C’est quelque chose que nous rejetons et que personnellement je rejette. Mais je respecte la situation dans laquelle il se trouve», a déclaré à la presse le successeur de Rafael Correa qui avait accordé l’asile à l’Australien. Il y a une semaine, la Suède a décidé de classer sans suite la plainte pour viol déposée contre Julian Assange, réfugié depuis juin 2012 à l’ambassade équatorienne de Londres pour échapper à un mandat d’arrêt européen. La police britannique a toutefois souligné qu’elle arrêterait M. Assange, s’il quittait l’ambassade, pour avoir contrevenu en 2012 à sa liberté conditionnelle lorsqu’il s’y était réfugié, délit puni d’un an de prison.