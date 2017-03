Réagissez

Irak : Au moins 14 morts à Baghdad dans un attentat suicide revendiqué par l’EI

Au moins 14 personnes ont été tuées dans un attentat suicide à Baghdad, une attaque revendiquée par le groupe Etat islamique (EI), ont indiqué hier des responsables. Un kamikaze a fait exploser un véhicule piégé à l’entrée sud de la capitale mercredi soir, tuant 14 personnes et blessant 36 autres, selon ces sources. L’attentat a été revendiqué par l’EI, qui a indiqué dans un communiqué que l’attaque avait été commise par «un kamikaze conduisant un camion contenant plusieurs tonnes d’explosifs». Ce groupe est responsable de plusieurs attaques ces derniers mois dans la capitale irakienne. L’EI tente de résister à l’offensive des forces irakiennes pour lui reprendre Mossoul, son dernier fief dans le pays.



Syrie : La barre des cinq millions de réfugiés franchie

La barre des 5 millions de réfugiés ayant fui la Syrie a été franchie, alors que le conflit vient d’entrer dans sa septième année, a annoncé hier le Haut-Commissariat de l’ONU pour les réfugiés (HCR). Le nombre de réfugiés fuyant la Syrie s’est accéléré en début d’année, pour atteindre 5 018 167 à la date du 23 mars, selon les statistiques compilées par le HCR. «Alors que le nombre d’hommes, de femmes et d’enfants ayant fui six années de guerre en Syrie a franchi la barre des 5 millions, la communauté internationale doit faire davantage pour les aider», a indiqué le HCR dans un communiqué. D’après le site internet du HCR, il y avait 4,8 millions de réfugiés syriens fin 2016, soit environ 250 000 de plus que fin 2015. Ce qui signifie que le nombre de réfugiés syriens a progressé durant ces trois derniers mois à un rythme bien plus rapide que sur l’ensemble de l’année 2016.



Grèce : Le pays condamné pour ne pas avoir protégé des sans-papiers bangladais

Des sans-papiers bangladais ont obtenu hier la condamnation de la Grèce par la Cour européenne des droits de l’homme pour ne pas avoir été protégés d’une situation de traite des êtres humains alors qu’ils travaillaient comme cueilleurs de fraises. Les juges de la CEDH ont estimé à l’unanimité que la Grèce avait manqué à ses obligations de prévenir une situation de traite des êtres humains, de protéger les victimes, d’enquêter efficacement sur les infractions commises et de sanctionner les responsables, dans ce dossier connu en Grèce sous le nom des «fraises ensanglantées». La Cour avait été saisie par 42 Bangladais, recrutés sans permis de travail pour cueillir des fraises dans une exploitation grecque à Manolada. Leurs employeurs les faisaient travailler dans des conditions physiques extrêmes, sous le contrôle de gardes armés, et les logeaient dans des huttes dépourvues d’eau courante.



Italie : Trois terroristes présumés arrêtés à Venise

La police italienne a annoncé hier l’arrestation, à Venise, de trois personnes originaires du Kosovo et soupçonnées de vouloir mener un attentat dans la cité des Doges. Après avoir établi «la radicalisation» des suspects, les forces de l’ordre ont réuni suffisamment d’éléments sur leurs activités pour arrêter trois personnes et interpeller un mineur, «tous originaires du Kosovo», a expliqué la police dans un communiqué. Selon le site du quotidien La Repubblica, la police avait mis sur écoute ces personnes depuis plusieurs mois et les avait entendues «exulter» au téléphone après l’attentat près du Parlement de Westminster à Londres ayant fait trois morts le 22 mars. Certains d’entre eux avaient exprimé leur volonté d’aller joindre les groupes terroristes en Syrie, selon la même source.