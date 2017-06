Réagissez

Afrique : Les sommets de l’Union africaine depuis sa création

Depuis la création de l’Union africaine (UA) en 2002, l’organisation panafricaine a tenu 28 sommets et s’apprête à tenir son 29e les 3 et 4 juillet prochain dans la capitale éthiopienne, Addis-Abeba. Le thème principal choisi pour ces assises ordinaires est : «Exploiter le dividende démographique grâce à des investissements dans la jeunesse». Les sommets de UA sont les rencontres annuelles de l’ensemble des 55 membres de la Conférence, c’est-à-dire des chefs d’Etat, ou de gouvernement, de l’Union. L’UA est une organisation d’Etats africains créée en 2002, à Durban en Afrique du Sud, en application de la déclaration de Syrte (Libye) du 9 septembre 1999. Elle a remplacé l’Organisation de l’unité africaine (OUA). La mise en place de ses institutions (commission, Parlement panafricain et Conseil de paix et de sécurité) a eu lieu en juillet 2003 au sommet de Maputo au Mozambique. Son premier président a été le Sud-Africain, Thabo Mbeki, précédemment président de l’OUA.

Irak / Reprise de la mosquée Al Nouri

Dans Mossoul dévastée, des secouristes tentent de sauver les familles ensevelies sous les décombres de la sanglante bataille entre l’armée irakienne et les jihadistes. Une course contre la montre au péril de leur vie, entre bombes et snipers.



VATICAN : Affaire de pédophilie

De prêtre détaché dans une paroisse rurale à argentier du Vatican, la trajectoire de George Pell, le plus haut représentant de l’Eglise catholique en Australie, est ternie dans ses dernières années par des controverses surgies du passé. Le n°3 du Vatican, le cardinal George Pell, inculpé, hier, en Australie pour «abus sexuels», a clamé son innocence avant d’annoncer son intention de rentrer en Australie pour se défendre, avec le soutien du Saint-Siège.

HONG KONG : 20e anniversaire de sa rétrocession par la Grande-Bretagne.

Xi Jinping est arrivé hier à Hong Kong pour sa première visite comme président chinois, à l’occasion du vingtième anniversaire de la rétrocession de cette ville divisée où viennent d’être arrêtés des militants prodémocratie de premier plan. Avec ses gratte-ciel scintillants, Hong Kong est aujourd’hui un centre d’affaires international et une porte d’entrée commerciale sur la Chine continentale. Hong Kong célébrera, demain, le 20e anniversaire de sa rétrocession par la Grande-Bretagne. Des chiffres-clés pour comprendre les particularités du petit territoire du sud de la Chine.

Allemagne : Prépartaion du G20

A quelques jours d’un sommet du G20 où la question du climat sera encore un point de discorde majeur, un groupe d’experts, placé sous l’égide du G20, appelle les entreprises à plus de transparence sur l’impact pour elles des risques climatiques. Angela Merkel s’est livrée, hier, à une charge en règle contre Donald Trump avant un sommet du G20 en Allemagne, qui s’annonce houleux, en critiquant son cap protectionniste et son retrait de l’accord sur le climat.