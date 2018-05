Réagissez

Palestine

Plus de 35 positions du mouvement de résistance palestinien Hamas à Ghaza ont été frappées par l’armée de l’occupation israélienne, ont annoncé hier les médias locaux. Les frappes ont détruit un tunnel et différentes infrastructures militaires appartenant au mouvement de résistance, ont précisé les médias. Au moins 121 Palestiniens ont été tués par des tirs israéliens depuis le 30 mars et le début d’une mobilisation appelée la «Grande marche du retour» dans l’est de Ghaza, le long de la barrière érigée par l’occupant israélien.



Belgique

Un homme a tué par balles trois personnes, dont deux policières, hier à Liège, avant de prendre un otage dans un établissement scolaire et d’être finalement abattu par les forces de l’ordre, une tuerie qui a les apparences d’un acte terroriste, selon la justice belge. Le Premier ministre belge, Charles Michel, a dénoncé dans un tweet une «violence lâche et aveugle». Le dossier a été confié à un juge d’instruction antiterroriste. L’assaillant est décrit dans les médias comme «Benjamin H.», un trentenaire condamné pour des délits et qui bénéficiait d’une permission de sortie de prison pour préparer sa réinsertion.



Corée du Nord

Un des plus hauts généraux nord-coréens était hier en route vers les Etats-Unis pour une rarissime visite, a affirmé le président américain, Donald Trump, alors que Washington et Pyongyang préparent un sommet historique. «Nous avons constitué une excellente équipe pour nos discussions avec la Corée du Nord. Des rencontres se déroulent actuellement concernant le sommet, et plus. Kim Yong Chol, le vice-président de la Corée du Nord, se rend en ce moment à New York. Bonne réponse à ma lettre, merci !» a tweeté le président américain. Le général Kim Yong Chol a fait escale hier à l’aéroport de Pékin avant de s’envoler vers les Etats-Unis, selon l’agence sud-coréenne Yonhap.



Syrie

La Russie a annoncé hier vouloir organiser «le plus tôt possible» une rencontre avec les Etats-Unis et la Jordanie pour évoquer l’avenir du sud de la Syrie, où Washington a averti le régime de Damas contre toute offensive. «Les contacts se poursuivent avec les Jordaniens et les Américains» à propos de cette région, où sont présentes diverses forces armées, a déclaré le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Mikhaïl Bogdanov, cité par les agences russes. «Nous soutenons l’idée d’une rencontre trilatérale à un niveau qui sera commode pour nos partenaires. Le plus tôt serait le mieux», a-t-il ajouté.