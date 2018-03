Réagissez

Maroc : Une cellule terroriste démantelée

Une cellule terroriste composée de huit membres «imprégnés de l’idéologie extrémiste» du groupe terroriste Daech a été démantelée dans les villes marocaines de Tanger et Oued Zem, ont annoncé hier les autorités du royaume. Les suspects, âgés entre 21 et 31 ans, ont tous été arrêtés. Ils «cherchaient à se procurer les matières premières pour la fabrication de bombes et de ceintures explosives», afin de «mener des opérations terroristes dans plusieurs villes du royaume», a indiqué le ministère de l’Intérieur dans un communiqué. L’opération menée par le Bureau central d’investigations judiciaires a permis la saisie d’un «fusil de chasse, cartouches et armes blanches», ainsi que des équipements électroniques et des publications glorifiant le groupe Daech, a ajouté le ministère.



Mali : Attaque meurtrière dans le centre du pays

Au moins deux personnes ont été tuées dans le centre du Mali dans la nuit de mercredi à jeudi au cours d’une attaque terroriste contre une localité récemment visitée par le Premier ministre Soumeylou Boubeye Maïga, ont annoncé l’armée et le gouvernement. L’attaque, à Bandiagara, s’est produite mercredi vers 21h GMT, selon des communiqués de l’armée et du ministère de la Sécurité. «Les éléments de la garde nationale ont repoussé une attaque terroriste contre l’hôtel La Falaise», selon le ministère, qui fait état de «deux personnes blessées et deux terroristes neutralisés». L’armée cite pour sa part un «bilan provisoire» de deux blessés, 1 garde et 1 civil, et côté assaillant, 1 mort et 3 en fuite, ajoutant que des renforts ont été envoyés sur place.



Espagne : La Ceas- sahara solidaire avec les prisonniers politiques sahraouis

La Coordination espagnole de solidarité avec le Sahara occidental (Ceas-Sahara) a exprimé hier sa vive préoccupation quant à la grave détérioration de la santé des prisonniers politiques sahraouis détenus arbitrairement au Maroc dans des conditions inhumaines, condamnés à de lourdes peines. Par ailleurs, la Ceas-sahara a, dans un communiqué, alerté qu’après 19 jours de grève de la faim illimitée entamée par les prisonniers politiques sahraouis pour exiger la fin des mesures illégales et inhumaines appliquées contre eux, que leur état de santé s’aggrave sévèrement et pourrait causer des «dommages permanents à leur état de santé physique et mental déjà délicat suite à leur détention durant des années dans de conditions terribles». D’un autre côté, cette coordination solidaire avec le peuple sahraoui a tenu à dénoncer «le mépris des droits de l’homme des prisonniers politiques sahraouis par les autorités pénitentiaires d’occupation», indique le communiqué.

France : Sarkozy renvoyé devant la justice pour une affaire d’écoutes téléphoniques

L’ancien président français Nicolas Sarkozy, son avocat Thierry Herzog et l’ex-magistrat Gilbert Azibert ont été renvoyés devant la justice dans l’affaire dite «des écoutes téléphoniques», a indiqué hier une source proche du dossier, confirmant une information du journal Le Monde. Selon le journal, tous trois sont renvoyés pour «corruption active» et «trafic d’influence». Dans cette affaire, il est reproché à M. Sarkozy d’avoir tenté d’obtenir en 2014, via son avocat, des informations secrètes auprès de Gilbert Azibert, alors haut magistrat à la Cour de cassation, dans une procédure où il demandait la restitution de ses agendas saisis dans l’affaire de la richissime héritière du groupe L’Oréal, Liliane Bettencourt.