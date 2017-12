Réagissez

Irak : Baghdad prolonge de deux mois le blocus aérien au Kurdistan

Baghdad a prolongé jusqu’à fin février l’interdiction des liaisons aériennes entre la région autonome du Kurdistan irakien et les autres pays, a indiqué hier la directrice de l’aéroport international d’Erbil. Ce blocus aérien avait été décidé fin septembre, quelques jours après un référendum d’indépendance organisé par Erbil, la capitale de la région autonome, et qui avait été déclaré nul et illégal par Baghdad. Depuis cette consultation, massivement remportée par le «oui», Baghdad et Erbil sont à couteaux tirés.

Mali : Trois soldats tués dans une explosion

Trois soldats maliens ont été tués hier dans l’explosion d’une mine dans le centre du pays, a annoncé l’armée malienne. «Dans leur traque des terroristes, les FAMa (Forces armées maliennes) ont été victimes d’une explosion de mine. Cet incident s’est produit ce jeudi 28 décembre dans le secteur de Bulkessy (Mopti) à la frontière avec le Burkina Faso», a indiqué l’armée malienne sur son site officiel. La région de Mopti est située dans le centre du Mali.

Liberia : Le pays attend son nouveau président, Weah est favori

Le Liberia attendait sereinement hier les premiers résultats, encore partiels, de la présidentielle, qui départageront la légende du foot et sénateur George Weah et le vice-président sortant, Joseph Boakai, et inaugureront la première alternance démocratique en plus de 70 ans. A Monrovia, des policiers casqués et armés ont été postés aux abords du siège de la commission électorale nationale (NEC), qui a annoncé qu’elle livrerait les premiers chiffres dans la journée, sans avoir fixé d’horaire, ont constaté des journalistes sur place.

Ukraine : Echange massif de prisonniers entre Kiev et les séparatistes

Des centaines d’Ukrainiens ont accueilli, dans la nuit de mercredi à jeudi à l’aéroport de Kiev, plusieurs dizaines de militaires et civils libérés, lors d’un échange massif de prisonniers avec des rebelles prorusses. Les autorités d’Ukraine et les séparatistes prorusses, qui contrôlent une partie de l’est du pays, avaient échangé plus tôt dans la journée plus de 300 prisonniers, dans une des plus importantes opérations de ce type en près de quatre ans de guerre. Cet échange, juste avant le Nouvel An et le Noël orthodoxe le 7 janvier, constitue un rare progrès dans l’application des accords de paix de février 2015.

Niger : L’Italie va déployer 470 militaires

Le chef du gouvernement italien, Paolo Gentiloni, a annoncé hier le déploiement de 470 militaires au Niger, à la demande de Niamey, afin de «renforcer le contrôle du territoire» de ce pays par lequel transitent de nombreux migrants. «Nous allons au Niger à la suite d’une demande du gouvernement local, reçue début décembre, concernant une contribution italienne pour faire ce que nous faisons normalement dans ces pays, comme par exemple en Libye : renforcer les instruments de contrôle du territoire et des frontières et renforcer les forces de police locales», a déclaré M. Gentiloni lors d’une conférence de presse .