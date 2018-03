Réagissez

Ghaza

Le chef d'état-major de l’armée d’occupation israélienne, Gadi Eisenkot, a prévenu que les soldats ouvriraient le feu, si les Palestiniens s'approchaient de «manière menaçante» de la frontière, lors d'un grand rassemblement annoncé dans la bande de Ghaza demain. La «Journée de la terre» palestinienne, prévue demain, ouvre une période de plusieurs semaines qui fait redouter des violences israélo-palestiniennes. L'armée d’occupation a déployé des renforts à la frontière en prévision de demain. Elle dit se préparer à tous les scénarios, à commencer par une tentative, organisée ou pas, de forcer la barrière de la part de Ghazaouis coupés du reste du monde.

Egypte

Les Egyptiens ont voté hier pour la troisième et dernière journée d'un scrutin présidentiel dont la participation représente l'unique enjeu, le président Abdelfattah Al Sissi étant assuré de l'emporter faute d'adversaires crédibles. Si une certaine affluence a été observée lundi à l'ouverture du scrutin, les électeurs ne se sont plus bousculés par la suite dans certains bureaux de vote. Elu en 2014 avec 96,9% des voix, M. Al Sissi, 63 ans, a pour seul adversaire Moussa Mostafa Moussa, 65 ans, un partisan affiché du régime. D'autres candidats potentiels, parfois plus crédibles que M. Moussa Mostafa, ont été soit emprisonnés pour violation de la loi, soit se sont dit découragés en raison de pressions des autorités.

Sierra Leone

Le second tour de la présidentielle en Sierra Leone, prévu mardi, se tiendra finalement samedi 31 mars, a annoncé la Commission électorale nationale (NEC), en dépit du rejet par la justice d'un recours demandant le report du scrutin. Avant même ce rebondissement, le second tour s'annonçait déjà très indécis entre le candidat du pouvoir, Samura Kamara, homme lige du président sortant Ernest Bai Koroma, et celui de l'opposition, l'ancien général Julius Maada Bio, après une campagne tendue dans ce pays d'Afrique de l'Ouest gangrené

Espagne

L'ancienne dirigeante catalane Clara Ponsati, visée par un mandat d'arrêt européen pour avoir pris part à la déclaration unilatérale d'indépendance de la Catalogne, s'est rendue hier à la police en Ecosse, où elle s'est exilée. L'ex-ministre catalane sera présentée à un tribunal de la capitale écossaise dans la journée, a indiqué son avocat, Aamer Anwar. Elle demandera sa remise en liberté conditionnelle avant une audience sur son éventuelle extradition vers l'Espagne, où la justice l'accuse de «rébellion violente» et de «détournement de fonds publics en lien avec l'organisation du référendum» sur l'indépendance de la Catalogne, qui s'est tenu le 1er octobre 2017.