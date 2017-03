Réagissez

Irak

Au moins 307 civils ont été tués et 273 autres blessés à Mossoul-ouest entre le 17 février et le 22 mars, au cours de l’offensive lancée par les forces irakiennes contre le groupe Etat islamique (EI), a indiqué l’ONU hier. Le bilan devrait s’alourdir, l’ONU ayant reçu des rapports — qui n’ont pas encore été vérifiés — faisant état d’au moins 95 civils tués entre le 23 et le 26 mars, a indiqué un porte-parole du Haut Commissariat aux droits de l’homme, Rupert Colville, lors d’un point de presse à Genève. L’ONU n’est, toutefois, pas en mesure de dire combien de personnes ont été tuées depuis le début de l’offensive par les frappes aériennes de la coalition et combien ont été tuées par les terroristes de l’EI, a-t-il précisé.



Kenya

Le nombre de Kényans ayant besoin d’une aide alimentaire d’urgence a doublé en trois mois et s’élève à présent à 3 millions de personnes, a annoncé hier la Croix-Rouge kenyane, qui s’inquiète des conséquences dramatiques de la sécheresse. Comme plusieurs pays d’Afrique de l’Est, le Kenya est frappé de plein fouet par une sécheresse aiguë : les deux dernières saisons des pluies ont été marquées par de très faibles précipitations, conduisant à des récoltes en forte diminution et une augmentation du prix des denrées alimentaires. L’inflation a atteint 9% en février, la plus forte hausse depuis 5 ans. La crise humanitaire touche plusieurs autres pays de la région dont la Somalie voisine est au bord de sa troisième famine en 25 ans.



Espagne

Le chef de gouvernement conservateur espagnol, Mariano Rajoy, a promis hier des investissements de 4,2 milliards d’euros d’ici à 2020 à la Catalogne, région en proie à une poussée de fièvre indépendantiste. «Notre engagement (...) impliquera un effort de 4,2 milliards d’euros d’investissements en infrastructures, dans les transports et le logement entre cette année et 2020», a déclaré à Barcelone Mariano Rajoy, lancé depuis plusieurs mois dans une «opération dialogue» pour lutter contre le séparatisme dans la région. 1,8 milliard sera destiné au réseau de trains de banlieue, qui absorbera à lui seul un investissement «de près de 4 milliards d’euros jusqu’à 2025», a précisé M. Rajoy.



Mali

Les travaux de la Conférence d’entente nationale (CEN) au Mali se sont poursuivis hier à Bamako, avec la participation de la Coordination des mouvements de l’Azawad (CMA), signataire de l’accord de paix et de réconciliation au Mali, issu du processus d’Alger, aux côtés de représentants du gouvernement et de partis politiques, ainsi que des différentes régions du pays et de la diaspora. «La CMA, s’est engagé à prendre part aux travaux de la conférence à compter de mardi (hier, Ndlr)», a affirmé le haut représentant du président malien, Baba Hakib Haïdara, cité par les médias maliens.