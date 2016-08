Réagissez

Libye : L'Algérie salue la déclaration du Conseil présidentiel

L'Algérie a salué hier la déclaration du Conseil présidentiel libyen de mener de larges consultations pour présenter au Conseil des représentants une proposition consensuelle de gouvernement d'entente nationale. «L'Algérie salue la déclaration du Conseil présidentiel libyen par laquelle il a fait état, notamment, de sa pleine disponibilité à travailler avec le Conseil des représentants et du Conseil d'Etat dans le cadre de l'application des termes de l'Accord politique signé le 17 décembre 2015 par les parties libyennes et de sa volonté à mener de larges consultations avec les forces vives de la société, en vue de présenter au Conseil des représentants une proposition consensuelle de gouvernement d'entente nationale», a indiqué le porte-parole du ministère des Affaires étrangères. Il a souligné, à cet égard, que l'Algérie «qui a toujours œuvré à la préservation de l'unité, de l'intégrité territoriale de la Libye et de sa cohésion nationale, estime que toute décision allant dans le sens de l'intérêt suprême du peuple libyen constitue un pas important en faveur du rétablissement de la paix, de la sécurité et de la stabilité de la Libye et un facteur essentiel dans le processus de réconciliation nationale dans ce pays frère et voisin.»



Espagne Près de 3000 hectares dévastés par un incendie

Près de 3000 hectares de végétation ont été dévastés par le feu dans la région de Navarre (nord de l’Espagne) à cause d’un incendie qui s’est déclenché jeudi dernier, ont indiqué hier les autorités locales. «Il s'agit de la plus grande superficie jamais touchée par un incendie dans cette région autonome, faisant savoir que le périmètre affecté par le feu s'étend sur 12 km entre les localités d'Artajona, Mendigorria et Anorbe», selon le gouvernement local. Le feu est maîtrisé, mais n'est pas encore totalement éteint, poursuit la même source, ajoutant que plusieurs équipes de pompiers de Navarre et des membres de l'Unité militaire d'urgence ont été mobilisés pour venir à bout de cet incendie. «L'évolution positive des tâches d'extinction a fait que l’une des deux unités militaires d'urgences mobilisées se soit retirée, tout comme les Canadairs ayant participé à l'extinction de ce feu», ajoute la même source. Outre ce dernier incendie de Navarre, un total de 33 370 ha de végétation ont été ravagés par le feu depuis le début de l'année en cours jusqu'au 14 août, selon des données rendues publiques cette semaine par le ministère espagnol de l'Agriculture, de l'Alimentation et de l'Environnement.

Arabie Saoudite : Un enfant tué par une roquette tirée du Yémen

Un enfant a été tué hier dans la ville de Najrane (Arabie Saoudite) par un tir de roquette en provenance du Yémen voisin, a indiqué la Défense civile saoudienne. «La roquette avait touché la maison de l'enfant, blessant aussi son frère âgé de 9 ans», a précisé le commandant de la défense civile Ali Al Chahrani. Plus de 100 civils et militaires ont péri dans le sud de l'Arabie Saoudite dans des tirs de roquettes ou des combats depuis mars 2015. A cette date, Riyad avait pris la tête d'une coalition militaire arabe pour enrayer l'avancée au Yémen des rebelles houthis qui étendaient leur emprise sur le pays après avoir conquis la capitale, Sanaa. Les tirs de roquettes contre le royaume ont augmenté après la reprise, le 9 août, des frappes de la coalition contre des régions rebelles du nord du Yémen, à la suite de l'échec de pourparlers de paix interyéménites au Koweït. Jeudi, le secrétaire d'Etat américain, John Kerry, a annoncé, depuis Jeddah, dans l'ouest du royaume, une nouvelle initiative de paix pour le Yémen, proposant aux rebelles une participation à un «gouvernement d'union nationale», en échange de leur retrait de Sanaa et d'autres zones qu'ils occupent, et du transfert de leurs armes lourdes à une partie tierce. La guerre au Yémen a fait plus de 6600 morts.