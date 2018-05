Réagissez

Italie

L’impasse politique restait totale hier en Italie, où le chef du gouvernement désigné, Giuseppe Conte, ne parvient toujours pas à imposer son équipe, près de trois mois après les élections, faute d’accord sur le nom du ministre des Finances. Les populistes italiens d’un côté et le président Sergio Mattarella de l’autre restent arc-boutés sur leurs positions, et rien n’indique qu’une solution pourra être trouvée d’ici la réouverture des marchés ce matin. Objet de ce bras de fer : le refus du président Mattarella de nommer Paolo Savona, 81 ans et eurosceptique déclaré, à la tête du ministère des Finances.



Etats-Unis–Corée

D’intenses tractations et démarches diplomatiques sont en cours pour la tenue du sommet historique entre le président américain, Donald Trump, et le leader nord-coréen, Kim Jong-un, le 12 juin à Singapour, comme prévu initialement, afin d’aborder la question de la dénucléarisation de la péninsule coréenne, après que le président américain ait décidé vendredi de revenir sur sa décision de son annulation. La rencontre surprise de ce samedi entre le président sud-coréen, Moon Jae-in, et le leader nord-coréen, dans la zone démilitarisée entre leurs deux pays, a donné de l’espoir pour l’aboutissement de ce projet qui fait couler beaucoup d’encre depuis son annonce début mars dernier.



Mali

Une vingtaine de personnes, dont des civils, ont péri lors d’une attaque de présumés terroristes samedi dans le nord-est du Mali, près de la frontière nigérienne. Une centaine de personnes, dont un grand nombre de civils, appartenant en particulier aux communautés peule et touareg ont péri ces derniers mois dans cette région à la suite d’attaques de groupes armés rivaux. Les assaillants «ont profité de la foire hebdomadaire de Talataye pour lancer une attaque contre un poste du Mouvement pour le salut de l’Azawad», dans les environs, a indiqué à l’AFP un conseiller du chef de cette localité, qui a requis l’anonymat.



Nigeria

Le Nigeria mettra sa première centrale nucléaire en service au cours de la prochaine décennie, a annoncé le directeur de la Commission nigériane de l’énergie atomique (Nigatom), Simon Pesco Mallam. «Nous avons une feuille de route qui prévoit que ce soit fait au milieu des années 2020. Nous espérons que la première infrastructure entamera sa phase d’exploitation commerciale et que trois centrales supplémentaires s’y ajouteront dans les 5 à 10 années suivantes», a affirmé M. Mallam. Le Nigeria, selon le même responsable, a un accord de développement nucléaire avec la Russie, mais aucun contrat commercial n’a encore été signé.