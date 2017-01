Réagissez

Algérie-Libye : M. Sellal réaffirme à Brazzaville «l'engagement fort» de l'Algérie pour une solution politique en Libye

Le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, a réaffirmé hier à Brazzaville (République du Congo) «l'engagement fort» de l'Algérie en faveur de la mise en œuvre de la solution politique en Libye «loin de toute ingérence extérieure». «L'Algérie, qui est depuis le début du conflit à équidistance avec toutes les parties libyennes, réaffirme son engagement fort en faveur de la mise en œuvre de la solution politique dans le cadre du dialogue inclusif interlibyen et de la réconciliation nationale, loin de toute ingérence extérieure», a indiqué M. Sellal dans son intervention devant le sommet du Comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye, auquel participent les pays du voisinage. «Parce que concernée au titre du voisinage, de l'histoire et des liens forts entre les populations des deux pays et des conséquences directes de la poursuite du conflit sur sa stabilité et sa sécurité, l'Algérie appelle instamment tous les frères libyens à s'unir contre le terrorisme et le crime organisé et à mener la seule bataille qui vaille, celle de la paix et la stabilité», a souligné M. Sellal, qui représente à ce sommet le président de la République, Abdelaziz Bouteflika.



Norvège Une femme pour la première fois à la tête de l'armée de l'air

La Norvège a annoncé hier la nomination, pour la première fois, d'une femme à la tête de son armée de l'air, nouveau pas vers l'égalité des sexes dans un pays à l'avant-garde dans ce domaine. La nomination de Tonje Skinnarland, promue à 49 ans au rang de général de division aérienne, survient à un moment où l'armée de l'air est en pleine modernisation, avec le remplacement imminent de la flotte de chasseurs F-16 vieillissants par des F-35 ultra-modernes. Dans les faits, Mme Skinnarland occupait déjà ce poste par intérim depuis octobre et la mort de son prédécesseur.

Son avancement, après trois décennies au sein de l'armée (jamais en tant que pilote), fait tomber un nouveau bastion dans la lutte pour l'égalité des sexes. L'armée norvégienne a largement ouvert ses portes aux femmes, devenues pour certaines pilotes de chasse, pilotes d'hélicoptère ou encore commandantes de sous-marin dès le début des années 1990. Depuis 2016, le service militaire est obligatoire pour les deux sexes en Norvège, un cas unique au sein de l'Otan. En raison d'un nombre limité des places, seuls les plus motivés sont cependant retenus pour servir. Près d'un tiers des conscrits appelés sous les drapeaux l'été dernier étaient des jeunes femmes.



Tunisie : L'UGTT privilégiera un dialogue social «constructif»

Le nouveau secrétaire général du puissant syndicat tunisien UGTT, Noureddine Taboubi, s'est engagé hier à privilégier un dialogue social «constructif», alors que la Tunisie est confrontée à d'importants défis économiques et sociaux, six ans après la révolution.

Au terme du 23e congrès du syndicat, M. Taboubi, 67 ans, a été élu en succession de Houcine Abassi, qui a dirigé la centrale syndicale durant la période post-révolution. Sous M. Abassi, l'Union générale tunisienne du travail (UGTT) a notamment remporté, au sein d'un quartette, le Nobel de la Paix 2015 pour avoir contribué deux ans plus tôt au sauvetage de la transition démocratique tunisienne. «L'UGTT est une force de bien, de construction, de proposition», a affirmé, hier à l'AFP, Noureddine Taboubi, en marge de la passation de pouvoirs. «Nous sommes des personnes qui croient au dialogue sérieux, au dialogue constructif», a-t-il poursuivi, en rejetant les «discours populistes et les slogans en vrac». Réputé pour son sérieux, cet ancien secrétaire général adjoint a reçu depuis jeudi soir les félicitations du président Béji Caïd Essebsi, du Premier ministre Youssef Chahed, ainsi que de la «patronne des patrons» tunisiens, Wided Bouchamaoui. Il a toutefois prévenu que l'UGTT sera intransigeante sur la nécessité d'être consultée avant chaque projet social.