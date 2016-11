Réagissez

Bataille de Mossoul : L'armée irakienne doit permettre aux habitants de fuir en sécurité

Les forces irakiennes doivent ouvrir des corridors pour permettre aux habitants de Mossoul de fuir en sécurité la ville où les combats font rage contre le groupe terroriste autoproclamé Etat islamique (EI, Daech), a averti hier l'ONG International Rescue Committee (IRC). «Même en déployant les plus grands efforts, les troupes irakiennes ne peuvent pas protéger les civils, la bataille est trop intense», fait valoir Alex Milutinovic, le directeur d'IRC en Irak, dans un communiqué.

Alors que l'ONU s'attendait à voir jusqu'à 200 000 personnes fuir Mossoul une fois l'offensive déclenchée, à la mi-octobre seuls quelque 70 000 civils ont quitté leurs foyers jusqu'à présent et environ un million d'habitants vivent toujours dans la grande métropole du nord de l'Irak. «Nous savons que certains civils choisissent de rester à Mossoul de peur d'être visés par des snipers pendant leur fuite, c'est pourquoi les forces irakiennes doivent tout faire pour proposer des routes de sortie sécurisées», insiste le directeur d'IRC Irak. Aucun bilan officiel n'a été fourni par les autorités, mais selon l'ONG «des centaines de personnes sont blessées ou tuées chaque semaine dans les combats ou en cherchant à fuir et des dizaines de blessés arrivent chaque jour dans les hôpitaux de campagne en périphérie de Mossoul».

Chine : Un séisme de magnitude 6,5 frappe le Xinjiang

Un tremblement de terre d'une magnitude 6,5 a frappé hier soir la région du Xinjiang, dans le nord-ouest de la Chine, où surviennent régulièrement des secousses sismiques, a indiqué l'Institut de géophysique américain (USGS). Le séisme s'est produit à 22h24 heure locale (14h24 GMT), à une profondeur de 12 km, dans une zone reculée et montagneuse près de la frontière chinoise avec le Tadjikistan, selon l'USGS. Celui-ci estime «faible» la probabilité de victimes et de dégâts, même s'il met en garde contre des risques de glissements de terrain. La secousse est survenue dans une zone peu peuplée, à 170 km de la ville de Kashi — connue dans la langue ouïghoure sous le nom de Kachgar —, dans le sud du Xinjiang et à quelque 150 km de la frontière du Kirghizstan. L'Administration chinoise des séismes a, quant à elle, fait état d'une magnitude de 6,7 et d'une profondeur de 10 km, situant l'épicentre dans le district d'Akto, dans la préfecture autonome kirghize de Kizilsu. Le Xinjiang — dont les Ouïghours, des turcophones essentiellement musulmans, constituent la première ethnie — est une vaste région occidentale de la Chine, en grande partie désertique et familière des secousses telluriques.



Espagne : Les syndicats décident d’organiser des manifestations en décembre prochain

Les deux grands syndicats espagnols (Commissions ouvrières et Union générale des travailleurs) ont décidé d’organiser des manifestations en décembre prochain à travers le pays pour protester contre «les limites fixées par le premier ministre Rajoy dans le dialogue social». Cette annonce, faite hier par le secrétaire général de Commissions ouvrières, Ignacio Fernandez Toxo, intervient suite à la réunion, jeudi, des représentants syndicaux, des employeurs et du Premier ministre Mariano Rajoy. M. Toxo a souligné dans ce sens que des manifestations, des rassemblements et des actes syndicaux divers seront organisés à partir du 15 décembre pour aboutir, le 18 du même mois, à un grand rassemblement à Madrid et auquel toutes les organisations sociales et politiques du pays sont invitées. Le dirigeant syndical a regretté que la réunion avec M. Rajoy ait établi de «nombreuses limites» à la portée du dialogue, loin de résoudre «les problèmes du chômage, de la pauvreté et des pensions». «Nous avons besoin d’un dialogue et de solutions aux problèmes des travailleurs, résultant de la mauvaise gestion de la crise, du chômage et de la pauvreté», a-t-il dit avant de préciser que la priorité est d'«améliorer le salaire minimum et approuver une loi garantissant un revenu minimum à la population qui vit en dessous du seuil de pauvreté».