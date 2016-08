Réagissez

Italie : Lourd bilan après le séisme

D’après le dernier bilan de la Protection civile italienne, le tremblement de terre qui a secoué le centre de l’Italie le 24 août, a fait au moins 247 morts et près de 400 blessés. De nombreuses victimes sont encore portées disparues. Le bilan des victimes n’a cessé de s’aggraver depuis la secousse meurtrière qui a ravagé et partiellement détruit plusieurs villages de montagne, à 3h36 (01h36 GMT) mercredi matin. Et rien n’indique qu’il soit définitif ni même proche de se stabiliser, faute d’évaluations précises sur le nombre de disparus.



Afghanistan : Attaque contre l’université américaine

Douze personnes ont été tuées lors d’une attaque contre l’université américaine d’Afghanistan à Kaboul qui a duré plus de dix heures dans la nuit de mercredi à hier, selon un dernier bilan officiel. Explosions et fusillades ont retenti sur le campus en début de soirée mercredi, à l’heure où de nombreux étudiants s’y trouvaient pour assister à des cours du soir, une pratique fréquente en Afghanistan où nombre d’étudiants sont également salariés.

Syrie : La Turquie envoie dix nouveaux chars en opération

La Turquie a envoyé 10 nouveaux chars en territoire syrien hier au lendemain d’une offensive éclair qui a permis de reprendre au groupe terroriste autoproclamé «Etat islamique» (EI/Daech) la localité de Jarablos, près de la frontière, ont rapporté des médias. Dix chars, des ambulances ainsi que des engins lourds ont franchi la frontière à la hauteur de la petite ville turque de Karkamis (sud-est) et sont entrés sur le sol syrien.

Grande-Bretagne : Le maire de Londres critique l’interdiction du burkini

Le maire de Londres, Sadiq Khan, a critiqué hier l’interdiction du port du burkini décidée par une trentaine de municipalités du littoral français, en amont d’une visite en France où il a rencontré la maire de Paris Anne Hidalgo. «Personne ne devrait dicter aux femmes ce qu’elles doivent porter. Un point c’est tout. C’est aussi simple que cela», a déclaré le premier maire musulman d’une grande capitale occidentale, dans un entretien au quotidien londonien Evening Standard. «Ce n’est pas juste. Je ne dis pas que notre modèle est parfait, mais l’une des qualités de Londres, c’est que non seulement nous tolérons la différence, mais nous l’intégrons et nous la célébrons», a-t-il poursuivi.

Yémen : L’ONU réclame une enquête

L’ONU a réclamé hier la création d’un organisme international indépendant pour enquêter sur les violations des droits de l’homme au Yémen, en proie à un conflit qui a fait plus de 6600 morts depuis 17 mois. Dans un rapport publié à Genève, le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme dénonce notamment des attaques visant des civils contre des marchés, des installations médicales et scolaires, l’utilisation de mines terrestres et de bombes à sous-munition, ainsi que le recrutement d’enfants pour en faire des soldats.