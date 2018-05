Réagissez

Libye

Six personnes ont été tuées et une vingtaine d’autres blessées jeudi soir dans un attentat à la voiture piégée au centre de la ville de Benghazi, dans l’est de la Libye, a indiqué un responsable local de sécurité, cité par les médias. La voiture a explosé près de l’hôtel Tibesti, sur une avenue commerciale, où la vie nocturne est d’habitude animée pendant le mois sacré du Ramadhan, a ajouté le responsable, précisant que les victimes étaient des civils. L’attentat n’a pas été revendiqué jusqu’ici. Mais le responsable libyen a accusé des «cellules terroristes dormantes qui veulent envoyer un message selon lequel Benghazi n’est pas sûre».





Maroc

Le leader de la contestation dans le Rif, Nasser Zefzafi, est entré en grève de la faim mercredi 23 mai – et 7e jour du Ramadhan –, pour protester contre le déroulement de son procès et les conditions de sa détention, a affirmé à la presse son avocate, Naima El Guellaf. «Il est détenu dans une cellule individuelle, complètement isolé, et il ne voit aucun de ses codétenus», a-t-elle déclaré. En plus de Zefzafi, 53 autres Rifains sont actuellement dans la prison de Oukacha, à Casablanca, dans l’attente de leur jugement pour différents griefs, dont une «atteinte à la sûreté intérieure de l’Etat», qui plane sur la tête de leur leader et qui lui fait encourir la peine capitale.





Niger

Dix réseaux d’organisations non gouvernementales internationales, dont Amnesty International et Oxfam, ont demandé hier au Niger la libération et l’abandon des poursuites contre 26 militants de la société civile, détenus depuis mars après une manifestation à Niamey. «Oxfam, Amnesty International et huit réseaux et organisations internationales non gouvernementales demandent au gouvernement du Niger d’apaiser la situation en libérant les détenus et en mettant fin aux poursuites à leur égard», indique un communiqué conjoint de ces ONG, publié sur leur site. Cette situation «inquiète profondément les organisations internationales de défense des droits humains», a déclaré Adama Coulibaly, directeur régional d’Oxfam en Afrique de l’Ouest.





RD Congo

Cinquante-deux cas de maladie d’Ebola, dont 22 décès, ont été enregistrés dans le nord-ouest de la République démocratique du Congo, selon un nouveau bilan des autorités congolaises communiqué hier, révisant à la baisse les premiers chiffres. «Au total, 52 cas de fièvre hémorragique ont été signalés dans la région, dont 31 confirmés, 13 probables et 8 suspects» à la date du 23 mai, a indiqué dans un communiqué le ministère congolais de la Santé. Le nombre total des décès est de 22 personnes, assure le ministère, qui revoit ainsi à la baisse le nombre des cas, passé de 58 à 52 et celui des morts 27 à 22. Pour les autorités, cet écart s’explique par le fait que certains morts ont été au début faussement attribués au virus Ebola.