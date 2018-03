Réagissez

France

Un ami de Redouane Lakdim, l’auteur des attaques meurtrières perpétrées vendredi dans le sud de la France, a été placé en garde à vue dans la nuit pour association de malfaiteurs terroristes criminelle, a appris hier l’AFP de source proche de l’enquête. Il s’agit d’un mineur né en 2000, a précisé cette source. Vendredi soir, une première personne proche de Redouane Lakdim, «qui partageait sa vie», avait déjà été placée en garde à vue, avait indiqué le procureur de la République de Paris, François Molins, en charge des affaires de terrorisme. Les enquêteurs cherchent actuellement à déterminer les raisons du passage à l’acte de l’assaillant et à trouver d’éventuelles complicités. Redouane Lakdim, Français d’origine marocaine, a tué quatre personnes et fait un blessé grave.



Egypte



Le journal britannique The Times a annoncé hier l’expulsion de sa correspondante en Egypte, Bel Trew, et dénoncé une «tentative d’intimidation» en «ligne avec l’environnement oppressant créé par le président Al Sissi contre la presse». La journaliste, qui vivait dans le pays depuis sept ans, «a été arrêtée il y a trois semaines après avoir interviewé un parent d’un homme décédé sur un bateau de migrants à destination de l’Europe», explique le quotidien. Elle a été ensuite détenue «sans explication», puis «conduite à l’aéroport par la police et obligée de prendre un vol pour Londres», ajoute le Times. «Le Times déplore cette tentative d’intimidation et de suppression de notre couverture», a déclaré une porte-parole du journal.



Syrie



Les «rebelle » s’apprêtaient à abandonner hier leur avant-dernière enclave dans la Ghouta orientale, désertée par plus de 105 000 civils depuis le lancement d’une offensive par l’armée syrienne, qui contrôle désormais la quasi-totalité de cet ancien bastion insurgé aux portes de Damas. Ces déplacés, qui ont fui depuis dix jours les bombardements aériens intenses et combats au sol, se sont réfugiés dans des zones sous contrôle gouvernemental, via des couloirs humanitaires mis en place par les autorités syriennes, selon la télévision d’Etat. La région comptait environ 400 000 habitants avant le début de l’offensive le 18 février.



Brésil



Le parti de Lula a célébré ce week-end la décision de la Cour suprême de ne pas l’emprisonner au moins pendant deux semaines, mais cette décision ne garantit pas que le leader de la gauche brésilienne pourra rester libre ni même se présenter à la présidentielle d’octobre. Par six votes à (contre) cinq, les magistrats ont ajourné jusqu’au 4 avril leurs débats sur le sort du favori de la prochaine élection présidentielle d’octobre. Un léger sursis pour cette figure emblématique de la gauche latino-américaine, qui risquait d’être incarcérée dès le début de la semaine prochaine, après le jugement d’un autre tribunal, à Porto Alegre (sud). Lula a été condamné à 12 ans et un mois de prison pour «corruption» et «blanchiment d’argent» en janvier.