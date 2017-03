Réagissez

Grande-Bretagne

La police britannique a procédé hier à deux nouvelles arrestations «importantes» liées à l’attentat revendiqué par le groupe Etat islamique, qui a fait quatre morts, mercredi, à Londres et tente de déterminer si le tueur a agi seul. Identifié comme Khalid Masood, l’auteur britannique de l’attaque la plus meurtrière au Royaume-Uni depuis 12 ans est né Adrian Russell Ajao, a indiqué le commandant de l’antiterrorisme, Mark Rowley, lors d’une déclaration à la presse. Le haut responsable de Scotland Yard a ajouté que la police avait procédé à «deux nouvelles arrestations importantes dans la nuit» et que neuf personnes étaient en garde à vue dans le cadre de l’investigation qui mobilise des centaines d’enquêteurs.

Espagne

Le Parti socialiste espagnol, rongé par les divisions et la concurrence de la formation de gauche radicale Podemos, prépare des primaires où l’ex-secrétaire général Pedro Sanchez, féroce adversaire du chef du gouvernement conservateur Mariano Rajoy, tentera un retour. Le premier acte se jouera demain avec l’annonce officielle de la candidature de Susana Diaz, 42 ans, présidente socialiste de la région Andalousie depuis 2013 et une des femmes politiques les plus puissantes d’Espagne. Mme Diaz, l’une des opposantes à Pedro Sanchez qui avait été renversé par l’organe de direction en octobre, a prévu de faire salle comble au Palais des congrès près de Madrid.

Russie

Six rebelles armés et six militaires russes ont été tués dans la nuit de jeudi à hier, lors d’une attaque sur une base de la Garde nationale en Tchétchénie, instable République russe du Caucase, ont indiqué les autorités. Un groupe de six hommes armés a attaqué hier vers 2h30 (jeudi 23h30 GMT) une base des militaires de la Garde nationale, déployés dans la zone de Naourski, dans le nord de la Tchétchénie, a précisé le comité antiterroriste russe. Les assaillants ont profité du fort brouillard pour tenter de pénétrer dans la base, mais ont été repérés par les militaires qui ont ouvert le feu, précise de son côté la Garde nationale. «Six assaillant ont été éliminés et six militaires ont été tués. Il y a des blessés», a indiqué la Garde dans un communiqué. Daech a revendiqué l’attaque.

Turquie

Au moins 11 migrants ont péri noyés suite au naufrage, hier, de leur embarcation au large de la province d’Aydin (ouest de la Turquie) en mer Egée, selon les autorités turques. «Les équipes de sauvetage ont sauvé 7 candidats à l’immigration clandestine parmi un groupe de 22 personnes tentant de rejoindre l’Europe à bord d’un canot pneumatique», ont indiqué les mêmes sources, précisant que 11 cadavres ont été repêchés alors que 4 autres personnes sont portées disparues. Plus d’un million de réfugiés et migrants ont rejoint, en 2015, la Grèce en provenance de Turquie avant la conclusion, en mars 2016, d’un accord entre Bruxelles et Ankara pour endiguer le flux migratoire et mettre fin au trafic d’êtres humains.