Sahara occidental

Le militant sahraoui Naâma Asfari a annoncé, vendredi de la prison Aarjat près de Rabat (Maroc), là où il détenu, qu’il débutera une grève de la faim illimitée à compter de mardi prochain à cause de ses conditions d’emprisonnement. Dans un communiqué, dont une copie a été transmise à l’APS, le prisonnier politique sahraoui indique qu’il a été mis à l’isolement après une «grève d’avertissement» effectuée les 12 et 13 février, pour laquelle l’administration pénitentiaire «a refusé de me donner un reçu de déclaration de grève». Il a jugé «irresponsable» la décision du directeur de l’institution pénitentiaire de le transférer dans une cellule séparée et le priver de tous ses droits fondamentaux.





Mali

Le Groupe pour le soutien de l’islam et des musulmans (GSIM) a revendiqué, vendredi, l’attaque qui a coûté la vie à deux militaires français dans le nord du Mali, rapporte l’agence en ligne privée mauritanienne Saharamedias, citant un communiqué du groupe. Le groupe, dirigé par le touareg malien Iyad Ag Ghali, précise que l’attaque a eu lieu entre Gao et Ménaka. Deux soldats français ont été tués et un blessé mercredi dans l’explosion d’une mine artisanale dans le nord-est du Mali, une zone frontalière du Niger réputée servir de refuge à des groupes terroristes que la force conjointe du G5 Sahel s’est donnée pour mission de chasser.





Egypte

La campagne présidentielle a été lancée hier en Egypte, mais l’issue de l’élection, dans laquelle le chef de l’Etat, Abdelfattah Al Sissi, n’a pas de concurrent sérieux, ne semble faire aucun doute. Les Egyptiens sont appelés aux urnes du 26 au 28 mars pour le premier tour opposant M. Al Sissi, qui dirige le pays d’une main de fer depuis 2014, à un adversaire méconnu du grand public, Moussa Mostafa Moussa, président du parti Al Ghad, proche du pouvoir. M. Al Sissi, un ex-chef d’état-major qui brique un nouveau mandat de quatre ans, est déjà omniprésent à la télévision comme dans la presse. Alors que l’abstention risque d’être la seule inconnue du scrutin, les partisans du Président, craignant qu’elle ne soit élevée, ont appelé les Egyptiens à voter en masse.





RD Congo

L’Unicef se dit préoccupée par la situation d’environ 90 000 enfants qui ont fui les violences intercommunautaires dans la province de l’Ituri, dans le nord-est de la République démocratique du Congo (RDC), selon un communiqué de l’ONU. Suite à ces violences dans des localités du territoire de Djougou, au nord de la ville de Bunia, l’agence onusienne estime que 66 000 enfants sont des déplacés internes qui n’ont pas accès aux services de santé et d’éducation et environ 25 000 enfants se sont réfugiés en Ouganda. «Ces déplacements sont les conséquences de ces violences qui ont commencé en décembre et qui se sont intensifiées en février, plus de 70 villages ont été incendiés», a déclaré le porte-parole de l’Unicef, Christophe Boulierac.