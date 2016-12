Réagissez

ONU : Plus de 5000 migrants morts en Méditerranée en 2016

Plus de 5000 migrants ont trouvé la mort depuis le début de l'année en tentant de rallier la rive nord de la Méditerranée, a indiqué hier l'ONU, qui a dit craindre qu'une centaine de personnes se soient noyées jeudi. «Nous craignons qu'environ 100 personnes se soient noyées hier (jeudi, ndlr) dans la mer Méditerranée. Les gardes-côtes italiens ont mené quatre opérations de sauvetage dans la zone centrale de la Méditerranée», a déclaré un porte-parole du Haut-Commissariat de l'ONU pour les réfugiés (HCR), William Spindler, lors d'un point de presse. «Ces dernières tragédies portent le nombre de décès à plus de 5000 cette année», contre 3771 l'an dernier, a-t-il ajouté. Il s'agit du bilan le plus lourd jamais enregistré alors même que le nombre de personnes ayant traversé la Méditerranée cette année (près de 360 000 selon l'Organisation internationale pour les migrations) a fortement diminué par rapport à 2015 (plus d'un million), selon l'ONU. L'envoi par les passeurs d'un grand nombre d'embarcations de façon simultanée complique le travail des sauveteurs, a-t-il expliqué.



Céréales : Le blé en baisse après des prévisions à la hausse des récoltes en Argentine

Le cours du blé était orienté à la baisse, hier, sur le marché européen, en raison notamment de nouvelles prévisions de récoltes en Argentine. Sur Euronext, la tonne de blé perdait 75 centimes sur mars à 166,50 euros et un euro sur mai à 168,75 euros, dans un volume de transactions à moins de 3000 lots échangés. «Il y a peu de monde aux commandes, le marché se détend gentiment», commentait Gautier Le Molgat, analyste pour le cabinet Agritel, pour qui «les Argentins et leurs récolte pèsent», contribuant à «remettre en doute la tendance haussière qu'on avait vue tout au long du mois de décembre». «En Argentine, au fur et à mesure de l'avancée de la récolte, les opérateurs revoient à la hausse leur prévision de récolte de blé», estimait de son côté le cabinet Inter-Courtage. «Le ministère de l'Agriculture a confirmé les bons rendements relevés en rehaussant son estimation de production à 15,7 millions de tonnes (Mt) contre 14,9 Mt estimées précédemment, nettement supérieur aux 11,3 Mt de l'an dernier», précisait Inter-Courtage. La tonne de maïs, elle, était stable, gagnant 25 centimes sur janvier à 167,25 euros et en perdant autant sur mars à 168,75 euros, dans un volume d'échanges inférieur à 180 lots.



Catalogne : Le séparatiste Artur Mas jugé en février pour désobéissance

L'ex-président du gouvernement régional de Catalogne, l'indépendantiste Artur Mas, sera jugé en février prochain pour «désobéissance grave», pour avoir organisé en 2014 une consultation sur l'indépendance de sa région, interdite par la justice espagnole. Les audiences se tiendront du 6 au 10 février, a annoncé le juge en charge du dossier.

Cette annonce de la date du procès d'Artur Mas intervient alors que son successeur, le séparatiste Carles Puigdemont, présidait hier un «sommet» de préparation d'un référendum d'autodétermination prévu pour septembre. A la tête de la région de fin 2010 à début 2016, Artur Mas a réagi hier sur son compte facebook en assurant qu'il comparaîtrait «la tête bien haute et avec le sentiment du devoir accompli». Seront jugées en même temps que lui l'ancienne vice-présidente de la région, Joana Ortega, et la responsable du département de l'Education, Irène Rigau, qui avait fait ouvrir des écoles pour que la consultation y ait lieu. Tous trois sont poursuivis pour l'organisation le 9 novembre 2014 d'une consultation des électeurs sur l'indépendance de la Catalogne, riche région du nord-est de l'Espagne en proie à une poussée de fièvre indépendantiste depuis le début des années 2010. En dépit de son interdiction par le Tribunal constitutionnel, cette consultation symbolique avait mobilisé le camp indépendantiste : quelque 2,3 millions de personnes y avaient participé — sur 6 millions d'électeurs potentiels — et huit sur dix s'étaient prononcées pour la sécession.