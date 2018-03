Réagissez

Syrie / 37 civils tués dans des frappes russes sur la Ghouta, selon une ONG

Trente-sept civils ont été tués dans la nuit par des frappes aériennes russes dans la région d'Arbine, une des dernières poches rebelles de la Ghouta orientale, près de Damas, a affirmé hier l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH). «Des frappes aériennes russes et des bombes incendiaires ont tué des civils réfugiés dans une cave, qui ont péri de brûlures et de suffocation», a déclaré Rami Abdel Rahmane, directeur de l'OSDH. «Trente-sept civils ont été brûlés à mort par des bombes qui ont frappé un abri à Arbine. La plupart des victimes sont des femmes et des enfants», ont indiqué de leur côté sur Twitter les Casques blancs, secouristes de la défense civile dans les zones rebelles en Syrie, dénonçant un «horrible massacre». La Russie, alliée du régime syrien, assure que son aviation n'intervient pas dans la Ghouta orientale. Les bombardements ont eu lieu avant l'entrée en vigueur à minuit d'un cessez-le-feu avec les rebelles dominant la poche sud de la Ghouta, où s'est déroulée l'attaque, a précisé le responsable de l'OSDH. Au moins 38 civils avaient été tués jeudi dans des raids aériens visant des localités de cette zone, sans compter les victimes d'Arbine.



Zambie : L'opposition veut destituer le président Lungu

Le principal parti de l'opposition de Zambie a déposé devant le Parlement une motion de destitution du président Edgar Lungu, qu'il accuse depuis des mois de dérive autoritaire, a-t-on appris hier de source parlementaire. La motion, présentée par le Parti uni pour le développement national (UNDP), sera discutée par les députés le 28 mars. Selon ce document que l'AFP a pu consulter, l'UNPD reproche au chef de l'Etat plusieurs violations de la Constitution, notamment en encourageant la corruption dans les services de l'Etat et en gaspillant l'argent public lors de ses visites à l'étranger. Edgar Lungu est accusé depuis plusieurs mois par ses adversaires de dérive autoritaire, notamment après l'incarcération, durant quatre mois, de son principal rival Hakainde Hichilema et l'instauration, pendant trois mois, de l'état d'urgence en 2017. Chef de l'UNDP, M. Hichilema refuse toujours obstinément de reconnaître la victoire de M. Lungo lors de l'élection présidentielle de 2016, qu'il juge entachée de fraudes. Sollicité par l'AFP, le porte-parole du chef de l'Etat, Amos Chanda, a raillé l'initiative de l'opposition, rappelant que sa requête en destitution devait être votée par les deux tiers des députés. «Ils n'ont pas le nombre suffisant, cette motion n'ira nulle part», a déclaré M. Chanda. Le Front patriotique (FP) du président Lungu détient la majorité absolue des 167 sièges du Parlement.



Affaire Skripal / Plusieurs pays de l'UE prêts à expulser des diplomates russes

Plusieurs pays de l'UE ont indiqué, hier à Bruxelles, qu'ils pourraient prendre dans les prochains jours des mesures nationales visant la Russie, comme des expulsions de diplomates, en réaction à l'empoisonnement de l'ex-espion russe Sergueï Skripal sur le sol britannique. La Lituanie, l'Irlande, la République tchèque et le Danemark font partie des pays qui se sont dits prêts à prendre des mesures supplémentaires, après que l'UE a apporté jeudi son soutien au Royaume-Uni et décidé de rappeler son ambassadeur en Russie pour des «consultations». La France, qui a contribué à durcir le ton des Européens face à Moscou, s'est également déclarée jeudi prête à «de possibles mesures, décidées sur base nationale, en concertation avec d'autres pays européens», selon l'Elysée. «Je pense que des mesures nationales seront appliquées déjà à partir de la semaine prochaine, dans de nombreux pays», a ainsi déclaré la présidente lituanienne, Dalia Grybauskaité, à son arrivée hier matin, pour le deuxième jour d'un sommet européen à Bruxelles.