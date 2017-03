Réagissez

Ukraine : Un ex-député russe réfugié en Ukraine tué à Kiev

Un ex-député russe, Denis Voronenkov, réfugié en Ukraine et recherché par la Russie pour «escroquerie», a été tué hier par balle dans le centre de Kiev, a annoncé la police de la capitale ukrainienne, citée par les agences de presse. «Une fusillade a eu lieu devant l’hôtel Premier Palace, une personne est morte, deux ont été blessées et sont hospitalisées», a déclaré Andreï Grichtchenko, patron de la police de Kiev, affirmant que la personne décédée était Denis Voronenkov.



Arabie saoudite : Vingt exécutions depuis le début de l’année

Un Saoudien et un Pakistanais, condamnés à mort pour trafic de drogue, ont été décapités au sabre hier en Arabie Saoudite, portant à 20 le nombre des exécutions dans ce pays depuis le début de l’année. Poursuivis dans deux affaires distinctes, le Saoudien Nasser Harchane, reconnu comme trafiquant de stupéfiants récidiviste, et le Pakistanais Naamatallah Khasta Qul, condamné pour avoir introduit de l’héroïne dans le royaume, ont été mis à mort respectivement à Dammam (est) et à Riyad, a indiqué le ministère de l’Intérieur. Le royaume ultraconservateur, régi par une version rigoriste de la charia, la loi islamique, est l’un des pays ayant le plus recours à la peine capitale, appliquée dans des affaires de terrorisme, de meurtre, de viol, de vol à main armée et de trafic de drogue.

Egypte : 10 soldats tués dans l’explosion de deux bombes dans le Sinaï

Dix soldats égyptiens ont été tués dans l’explosion de deux bombes lors d’affrontements avec des terroristes du groupe autoproclamé Etat islamique (EI/Daech) dans la péninsule du Sinaï (est), a annoncé hier l’armée. Quinze terroristes ont péri dans les combats, a ajouté l’armée, sans préciser la date des violences. Les deux bombes placées en bord de route ont explosé lors de combats qui ont éclaté après un raid de l’armée contre un repaire de terroristes. Les militaires et les policiers sont régulièrement la cible d’attaques, particulièrement dans le nord du Sinaï, bastion de la branche de l’EI en Egypte.



Irak : 400 000 personnes «piégées» dans la vieille ville de Mossoul

Quelque 400 000 personnes sont «piégées» par les djihadistes du groupe Etat islamique (EI) dans la vieille ville de Mossoul, a indiqué hier un représentant du Haut-Commissariat de l’ONU pour les réfugiés (HCR) en Irak. Environ 600 000 personnes se trouvent dans les zones qui n’ont pas été reprises par les forces irakiennes dans la partie ouest de Mossoul, dont 400 000 dans la vieille ville, a expliqué, par téléphone, aux médias à Genève, Bruno Geddo, depuis l’Irak.



Russie : Neuf personnes condamnées à de lourdes peines pour «terrorisme»

Neuf personnes ont été condamnées hier à des peines allant de 16 à 24 ans de prison pour «terrorisme» par un tribunal militaire du Tatarstan, République à majorité musulmane du centre de la Russie. Les accusés sont pour la plupart originaires de Tchistopol, une ville du Tatarstan, et faisaient partie d’un «groupe terroriste» plus large, composé de 19 Tatars radicalisés, selon un communiqué du ministère de l’Intérieur de cette République. Ce groupe, formé au début des années 2000, a été démantelé fin 2013 par la police et la totalité de ses membres ont été arrêtés, selon le ministère.