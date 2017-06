Réagissez

Guatemala Deuxième séisme en huit jours

Un séisme de magnitude 6,7 a frappé, hier, la majeure partie du Guatemala, huit jours seulement après une première secousse de 6,9 qui avait fait cinq morts, a-t-on appris de source officielle. Le séisme, qui n’a pas fait de victimes, selon un premier bilan, a été enregistré à 6h31 (12h31 GMT), son épicentre se situant dans l’océan Pacifique, dans le sud du pays, face au département d’Escuintla, a indiqué dans un bulletin l’Institut de sismologie du Guatemala. La secousse a également été ressentie au Salvador, où beaucoup d’habitants sont sortis de leurs maisons par crainte de répliques, selon les autorités du pays. Mercredi 14 juin, un séisme de magnitude 6,9 avait frappé la frontière entre le Guatemala et le Mexique, faisant cinq morts sur le sol guatémaltèque et affectant des milliers de personnes, privées de services basiques ou empêchées de se déplacer en raison de l’effondrement de routes.



RD Congo Affrontements à l’arme lourde

Au moins sept personnes ont été tuées hier dans des affrontements à l’arme lourde entre des miliciens et des militaires congolais à Beni, dans l’est de la République démocratique du Congo (RDC), a-t-on indiqué de source policière.



Allemagne Berlin espionne la Maison- Blanche

Les services de renseignement extérieurs allemands ont espionné «pendant des années» plusieurs entreprises et administrations américaines, parmi lesquelles la Maison-Blanche, a souligné hier l’hebdomadaire allemand Der Spiegel.

Afghanistan 20 morts dans une explosion

Au moins 20 personnes ont été tuées et 50 blessées, civiles et militaires, hier dans l’explosion d’une voiture piégée devant une banque de Lahskar-Gah, capitale du Helmand dans le sud de l’Afghanistan, selon des responsables locaux.

Qatar La Turquie envoie un navire de denrées



Un premier navire turc transportant quelque 4000 tonnes de denrées alimentaires s’est mis en route hier vers le Qatar, soumis à un embargo par ses voisins du Golfe, a rapporté l’agence progouvernementale Anadolu.

Etats-Unis La tempête tropicale Cindy tue un enfant

Un enfant a été tué au passage de la tempête tropicale Cindy dans le sud des Etats-Unis, qui s’accompagne de pluies torrentielles et potentiellement de tornades, ont rapporté hier des médias. La tempête Cindy a frappé la côte sud-ouest de la Louisiane et l’est du Texas vers 9h GMT, avec des vents atteignant les 65 kilomètres/heure (km/h) et des rafales pouvant atteindre 110 km/h, a indiqué le Centre national des ouragans (NHC), basé à Miami, en Floride. Un garçon de 10 an a été tué mercredi dans une ville côtière de l’Alabama, quand il a été frappé par un rondin de bois projeté par une forte vague.