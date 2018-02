Réagissez

Cameroun : le principal opposant Ni John Fru Ndi ne sera pas candidat à la présidentielle



Le principal opposant camerounais, l’anglophone Ni John Fru Ndi, ne sera pas candidat à l’élection présidentielle prévue fin 2018 au Cameroun, a-t-il indiqué à la tribune du congrès de son parti, le Social democratic front (SDF), hier à Bamenda (nord-ouest). «Moi, je ne présenterai pas ma candidature (à l’investiture du parti pour la présidentielle). J’ai décidé de céder ma place à mes cadets dans le parti», a déclaré le président du SDF, parti dont il est à la tête depuis sa création en 1990.



Libye : l’EI revendique un attentat dans le centre du pays



Le groupe djihadiste Etat islamique (EI) a revendiqué, hier, un attentat meurtrier perpétré, la veille en Libye, contre des forces loyales au maréchal Khalifa Haftar, homme fort de l’est du pays. L’organe de propagande de l’EI, Amaq, a indiqué, dans un communiqué, que l’attaque avait été menée par un kamikaze contre un barrage militaire d’une «milice apostate de Haftar». Cette attaque est la première revendication de la part du groupe depuis octobre en Libye.





Syrie : plus de 400 civils tués en cinq jours dans la Ghouta orientale



Plus de 400 civils, dont une centaine d’enfants, ont été tués en cinq jours de frappes aériennes et tirs d’artillerie du régime syrien et de son allié russe contre la Ghouta orientale, enclave rebelle assiégée près de Damas, a annoncé hier une ONG. «Cinq jours de frappes aériennes et de tirs d’artillerie intenses ont tué 403 civils, dont 95 enfants», a indiqué l’Observatoire syrien des droits de l’homme (OSDH).



Espagne : des milliers de manifestants réclament des «retraites dignes»



Des milliers de retraités ont manifesté hier dans plusieurs villes d’Espagne à l’appel de syndicats pour défendre leurs retraites et réclamer des revenus «dignes». Munis de sifflets et arborant pour beaucoup un ruban marron, symbole de leur cause, ils réclamaient, au gouvernement conservateur de Mariano Rajoy, une revalorisation annuelle des pensions de retraite au niveau de l’inflation, ont observé des journalistes de l’AFP.



USA : Trump prêt à envisager le port d’arme pour les enseignants



Le président américain, Donald Trump, s’est dit prêt mercredi à envisager d’armer certains enseignants dans les écoles, pour protéger les élèves en cas d’attaque semblable à celle qui a fait 17 morts la semaine dernière dans un lycée de Floride. Les professeurs concernés porteraient leur arme de façon dissimulée et devraient suivre une formation spéciale préalable, a précisé le Président, sans annoncer de décision tranchée sur cette question éminemment controversée. «Evidemment, cela s’appliquerait uniquement aux enseignants sachant manier une arme», a-t-il concédé, en suggérant d’armer 20% des effectifs des équipes pédagogiques.