Syrie

L’armée syrienne a annoncé, hier, contrôler désormais «totalement» Damas et ses environs après la reconquête par les forces loyalistes de l’ultime bastion du groupe terroriste autoproclamé Etat islamique (EI) dans le sud de la capitale. Les unités de l’armée ont réussi «à exterminer un grand nombre de combattants du groupe terroriste Daech (acronyme arabe de l’EI, ndlr), ce qui a ouvert la voie au contrôle de la zone de Hajar Al Aswad et du camp de Yarmouk», a déclaré un porte-parole de l’armée cité par la télévision syrienne. «Damas et ses environs sont désormais totalement sécurisées», a-t-il affirmé.



Palestine

Le ministère palestinien des Affaires étrangères a condamné, hier, la décision du Paraguay de transférer son ambassade à Al Qods occupée, la qualifiant d’illégale, illégitime et violant les résolutions des Nations unies. La diplomatie palestinienne a considéré cette décision de «subordination aux diktats et aux tentations américaines et israéliennes», a rapporté l’agence de presse Wafa. Le même département a affirmé «qu’il poursuit ce dossier pour renforcer le front international, rejetant l’annonce américaine sur Al Qods occupée et dénonçant le transfert de l’ambassade américaine dans la ville sainte».



Venezuela

Le président sortant du Venezuela, Nicolas Maduro, réélu dimanche soir pour un nouveau mandat de six ans, a salué «une victoire populaire», invitant, à la même occasion, l’opposition à participer à «un grand dialogue national». «On a encore gagné ! Nous avons encore triomphé ! Nous sommes la force de l’histoire transformée en une victoire populaire permanente», a indiqué le président reconduit après «un scrutin propre et transparent», selon les observateurs. A noter que les 14 pays du Groupe de Lima ont annoncé, hier, le rappel de leurs ambassadeurs du Venezuela. Ils disent ne pas reconnaître la légitimité du scrutin.



Irak

Le chef du mouvement sadriste irakien, Moqtada Al Sadr, vainqueur des législatives, a plaidé pour un gouvernement «inclusif» en rencontrant les dirigeants des principales forces du futur Parlement, dont certains qu’il avait écartés aussitôt après l’annonce des résultats, selon des sources médiatiques. Après avoir élu le Parlement, l’Irak attend désormais de connaître la coalition qui gouvernera le pays durant les quatre années à venir. Les tractations s’annoncent longues pour former cette coalition qui doit rassembler au moins 166 députés. Moqtada Al Sadr, qui s’est présenté à ce scrutin avec l’alliance (La marche pour les réformes), a rencontré dimanche soir Hadi Al Ameri, le chef du Hachd Al Chaabi.