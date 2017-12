Réagissez

Espagne

Les élections régionales, prévues aujourd’hui en Catalogne, s’annoncent cruciales et exceptionnelles pour cette région qui vit une crise politique unique avec des répercussions négatives tant sur le plan social qu’économique de l’histoire récente de la démocratie espagnole. Déchirée entre un bloc sécessionniste, déterminé à se séparer du reste du pays et à former sa République, et un autre bloc constitutionnaliste, qui tient à l’unité et à l’intégrité de l’Espagne et à la restauration de la normalité constitutionnelle, la Catalogne aura vécu une campagne électorale exceptionnelle. Si pour les indépendantistes, la victoire à ces élections est synonyme de confirmation des résultats du référendum d’indépendance interdit du 1er octobre dernier, les partis constitutionnalistes, en l’occurrence le Parti socialiste catalan, le Parti populaire et Ciudadanos, la victoire signifierait le retour à la normalité.



Yémen



La coalition conduite par l’Arabie Saoudite au Yémen a mené, hier, des raids aériens contre des positions rebelles houthies près de Sanaa, selon des témoins, un jour après que Riyad ait affirmé avoir intercepté un missile tiré par les insurgés. Les raids ont visé un camp rebelle au sud de la capitale yéménite et un autre à l’ouest, ont rapporté des témoins. Une source de sécurité proche des rebelles les a attribués à la coalition arabe engagée depuis mars 2015 dans la guerre au Yémen, en soutien aux forces progouvernementales. L’agence de presse Saba, proche de la rébellion, a affirmé que 38 personnes, dont des femmes et des enfants, avaient été tuées ou blessées dans une série de frappes menées ces dernières heures dans plusieurs secteurs du pays.



Irak



La rage des manifestants contre les partis au Kurdistan d’Irak, accusés de corruption et d’impéritie, était hier toujours aussi vive en dépit du déploiement massif des forces de sécurité. Dans la province de Souleimaniyeh, des protestataires ont mis le feu aux sièges de Goran et de deux formations plus modestes, le Parti social-démocrate et le Parti communiste du Kurdistan, dans la localité de Rania, sans que les gardes n’interviennent, et dans celle de Qalat Diza, selon des témoins. La veille, les affrontements entre manifestants et policiers dans cette province ont coûté la vie à 5 protestataires atteints par balles, et fait plus de 70 blessés.



Qatar



L’émir du Qatar a entamé hier une visite en Afrique de l’Ouest, dans le but avoué de diversifier ses partenariats, alors que Doha est confronté depuis six mois à une crise diplomatique et un embargo. Prévue sur trois jours, cette tournée de cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani doit débuter au Mali, avant des étapes au Burkina Faso, en Côte d’Ivoire, au Ghana, en Guinée-Conakry et au Sénégal, a annoncé Doha. Ces pays ont «un fort potentiel économique (...), malgré les défis sécuritaires de certains», et le déplacement entre dans le cadre des projets de Doha visant à diversifier ses partenariats et son économie, a dit à la presse le ministère des Affaires étrangères. Au programme, figure ainsi la signature de nombreux accords de coopération dans les domaines de la santé, de l’éducation, des mines, de l’énergie ou encore de la sécurité alimentaire, a-t-il ajouté.