Rome : Des musulmans manifestent contre la fermeture de lieux de culte

Plusieurs centaines de musulmans ont organisé, hier, une grande prière devant le Colisée à Rome, pour protester contre la fermeture récente de cinq lieux de culte dans la capitale italienne. «Les autorités ont fermé ces derniers temps cinq lieux de culte pour des irrégularités administratives», a déclaré M. Bacciu, originaire du Bangladesh, cité par l'AFP et l'un des organisateurs de la manifestation. «Il est vrai qu'il y a eu quelques problèmes administratifs, des toilettes en moins ou en plus, mais ce n'est pas une raison suffisante pour fermer un lieu de culte», a-t-il ajouté. «Nous ne savons pas qui a ordonné ces fermetures, tout le monde nie en être à l'origine, la municipalité, la préfecture, le ministère de l'Intérieur», a-t-il ajouté.

Dénonçant l'amalgame entre musulmans et terroristes après la multiplication des attentats revendiqués par des terroristes dans le monde, M. Bacciu a rejeté l'argument selon lequel des imams risquent d'inciter à la violence dans les lieux de culte irréguliers. Selon lui, un grand nombre de musulmans comme lui «ne comprennent que quelques mots d'arabe et vont à la mosquée pour être en communion avec Dieu». «Par la force des choses, on se sent montrés du doigt en tant que musulmans. Ensuite, dans les débats politiques, on entend le centre gauche (au gouvernement) qui dit qu'il nous aime bien mais qui ne nous aide pas, le centre droit qui ne nous aime pas mais le résultat est le même», a affirmé Francesco Tieri, un Italien converti et porte-parole d'une coordination d'associations musulmanes.



Nobel : Un académicien suédois fustige «l'arrogance» de Bob Dylan

Un membre éminent de l'Académie suédoise a fustigé hier le comportement «arrogant» de Bob Dylan qui observe le silence le plus complet depuis l'annonce de son prix Nobel de littérature le 13 octobre. Dylan, 75 ans, n'a ni répondu aux appels téléphoniques répétés de l'Académie ni d'une aucune façon réagi à l'attribution du Nobel de littérature alors que la nouvelle, saluée ou décriée, a enflammé les réseaux sociaux. «C'est impoli et arrogant. Il est ce qu'il est», a tonné l'académicien Pär Per Wästberg dont les propos ont été rapportés par la télévision publique SVT. Le soir même de l'annonce, Dylan avait donné un concert à Las Vegas où il avait simplement chanté, sans rien dire à son public. Il avait terminé son spectacle en reprenant une chanson de Frank Sinatra : Why Try To Change Me Now ? (Pourquoi vouloir me changer maintenant ?), possible clin d'œil à sa proverbiale aversion des médias. Son compte Twitter a publié les attendus de l'Académie suédoise et les félicitations du président Barack Obama, et une mention «Lauréat prix Nobel de la paix» est apparue quatre jours plus tard sur son site internet. Or, hier, cette mention avait disparu. «C'est une situation absolument inédite, mais il peut se manifester jusqu'à la fête», a souligné Per Wästberg en référence à la traditionnelle cérémonie de remise des prix le 10 décembre à Stockholm. Sur son blog, Anders Bßrßny, membre de l'Académie royale suédoise des sciences qui décerne les Nobel scientifiques, a raconté qu'Albert Einstein avait aussi snobé les académiciens après son prix de physique en 1921. En 1964, l'écrivain et philosophe français Jean-Paul Sartre avait, lui, carrément refusé le prix de littérature.



Irak : 15 femmes tuées dans un raid aérien près de Kirkouk

Quinze femmes ont été tuées et une cinquantaine de personnes ont été blessées hier sur un lieu de culte visé par un raid aérien près de la ville de Kirkouk, dans le nord de l'Irak, ont indiqué des responsables locaux et de santé. «Quinze femmes ont été tuées et cinquante autres blessées dans un raid qui a visé un lieu de culte chiite où se déroulait une cérémonie religieuse à Dakouk», à 50 kilomètres au sud de Kirkouk, a affirmé le chef du conseil local, Amir Houda Karam, précisant que le raid avait eu lieu vers 17h (14h GMT). Les chiites commémorent la mort de l'imam Hussein, qu'ils révèrent, tué en 680 lors d'un des événements fondateurs du schisme entre musulmans sunnites et chiites. A Kirkouk même, des terroristes du groupe Etat islamique autoproclamé (EI) ont lancé hier une attaque sur la ville dans une apparente tentative de diversion, au moment où les forces de sécurité continuent de progresser vers leur bastion de Mossoul, la deuxième ville d'Irak.