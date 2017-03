Réagissez

Royaume-Uni

La Première ministre britannique, Theresa May, déclenchera l’article 50 du traité de Lisbonne qui marquera le début des négociations entre Londres et l’Union européenne (UE) pour la sortie du Royaume-Uni du bloc, le 29 mars, a annoncé hier le gouvernement britannique. Theresa May activera l’article 50 du traité de Lisbonne le 29 mars, pour lancer officiellement le retrait britannique de l’UE, a indiqué un communiqué officiel du ministre du brexit, David Davis, repris par les médias. Le 23 juin 2016, les Britanniques ont voté à 51,9% pour le Brexit (retrait britannique). Le Parlement a donné plein pouvoir au gouvernement de déclencher le divorce d’avec les partenaires européens de Londres.



Burkina Faso

Une position des forces armées a été la cible d’une attaque à la roquette hier à Nassoumbou, au Burkina Faso, a annoncé le haut-commissaire de la province du Soum, Mohamed Dah, qui a fait état d’un militaire blessé. «Le camp mixte regroupant policiers, militaires et gendarmes de Nassoumbou a été attaqué le matin vers 11h par des hommes non encore identifiés», a déclaré M. Dah. «Il y a eu trois tirs de roquettes sur le camp qui ont fait un blessé, un militaire qui a été évacué sur le centre médical de Djibo (chef-lieu du Soum) pour une prise en charge», a-t-il indiqué.



Jordanie

La Cour suprême jordanienne, la plus haute instance judiciaire du royaume hachémite, a affirmé hier son refus d’extrader une Jordanienne ayant participé, il y a 16 ans, à un attentat en Israël et figurant comme «la terroriste la plus recherchée» par le FBI. La Cour a ainsi entériné un arrêt de la cour d’appel de Amman sur cette affaire, a rapporté l’agence officielle jordanienne Petra. Ahlam Aref Ahmad Al Tamimi avait participé, en 2001, à un attentat- suicide contre une pizzeria à Jérusalem, faisant 15 morts, dont deux Américains, et a été placée sur la liste des «terroristes les plus recherchés» du FBI, a annoncé mardi la justice américaine. Elle risque la peine de mort ou la prison à perpétuité, si elle venait à être jugée aux Etats-Unis.



Japon-Russie

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a critiqué, hier à Tokyo, le déploiement du système américain de défense antimissiles balistiques en Asie-Pacifique en réponse à la menace nord-coréenne, y voyant un «grave risque» pour la région. «Nous avons souligné les graves risques liés au déploiement d’éléments du système global antimissile américain dans la région Asie-Pacifique», a déclaré M. Lavrov à l’issue d’une réunion des ministres des Affaires étrangères et de la Défense russes et japonais. La sécurité de la région Asie-Pacifique a dominé ces discussions à 2+2 consacrées à un grand nombre de questions, deux semaines après des tirs de missiles nord-coréens en direction du Japon.



Syrie

L’armée syrienne a repris le contrôle de toutes les zones occupées dimanche par des groupes terroristes lors d’une large offensive à l’est de Damas, a annoncé le haut commandement militaire hier dans un communiqué. L’armée syrienne a repris toutes les zones tombées aux mains du groupe terroriste Al Nosra et de groupes associés dans la zone industrielle située à l’entrée du quartier de Jobar, dans la banlieue est de Damas, a précisé le communiqué. Plus tôt, les forces gouvernementales syriennes ont bombardé des positions rebelles dans l’est de Damas après avoir repoussé, la veille, une attaque d’insurgés sur plusieurs quartiers de la capitale.