Égypte : Le président du syndicat de la presse condamné à 2 ans de prison

Le président du syndicat de la presse égyptienne et deux de ses collaborateurs ont été condamnés hier à deux ans de prison chacun pour avoir abrité deux reporters, des «hommes recherchés par la justice», a précisé un responsable judiciaire. Yehya Kallache, le secrétaire général du syndicat, Gamal Abdelrahim, et le chef de sa commission des libertés Khaled Elbalshy étaient jugés depuis juin.

Un raid de la police, début mai au siège de ce syndicat, avait entraîné l'arrestation de deux reporters, Amro Badr et Mahmoud Saqqa, recherchés pour avoir «incité à manifester». Le tribunal a par ailleurs fixé une caution de 10 000 livres égyptiennes (580 euros) chacun, leur permettant de rester en liberté.

Une loi interdit en Egypte depuis novembre 2013 tout rassemblement non autorisé par le ministère de l'Intérieur. MM. Kallache, Abdelrahim et Elbalshy avaient ensuite été placés en garde à vue fin mai. Ils ont été depuis relâchés.



Bombardements à Alep Washington met en garde Damas et Moscou

La conseillère américaine à la sécurité nationale Susan Rice a condamné hier les «atroces» bombardements qui ont visé des hôpitaux dans les quartiers rebelles de la ville syrienne d'Alep, mettant en garde Damas et Moscou contre les conséquences de tels actes. «Les Etats-Unis condamnent fortement les terribles attaques contre des installations médicales et des travailleurs humanitaires. Il n'y a pas d'excuse pour ces actes atroces», a déclaré Mme Rice. «Le régime syrien et ses alliés, la Russie en particulier, sont responsables des conséquences immédiates et sur le long terme de tels actes.»

Barack Obama est arrivé dans la nuit de vendredi à samedi à Lima, ultime étape de son dernier déplacement à l'étranger en tant que président des Etats-Unis, pour participer au sommet qui regroupe les 21 économies de l'Asie-Pacifique. Le président russe Vladimir Poutine est également présent.

Des bombardements d'une violence inouïe menés par le régime syrien à Alep ont tué au moins 27 civils, détruit l'un des derniers hôpitaux du secteur et forcé les écoles à fermer leurs portes. Pour le cinquième jour consécutif, des roquettes, des obus et des barils d'explosifs s'abattent dans un bruit terrifiant, en faisant trembler le sol et les immeubles, témoigne le correspondant de l'AFP dans les quartiers est de la deuxième ville de Syrie, principal front du conflit.