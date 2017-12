Réagissez

Palestine occupée



L’Etat de Palestine a été élu par l’Assemblée des Etats membres de la Cour pénale internationale (CPI), à sa Conférence des Nations unies à New York, en qualité de membre du bureau de l’Assemblée des Etats membres de la Cour, a annoncé la Mission permanente d’observation de l’Etat de Palestine auprès des Nations unies. La Mission a déclaré que cette élection intervient seulement deux ans après l’adhésion de l’Etat de Palestine au Statut de Rome, qui lui a permis de devenir membre de la CPI en 2015. Cette résolution reflète la confiance que les Etats membres de la Cour accordent à l’Etat de Palestine et croient en sa capacité à assumer cette fonction et ses responsabilités, malgré sa récente adhésion.



Irak



Des manifestants kurdes ont incendié hier le siège des cinq principaux partis politiques du Kurdistan irakien, ainsi qu’un bâtiment des services de sécurité dans la province de Souleymanieh, pour protester contre la corruption et exiger la démission du gouvernement régional. Les manifestants ont mis le feu à ces bâtiments dans la localité de Piramagroun, à 30 km au nord-ouest de la ville de Souleimaniyeh, a affirmé Abdel Razak Charif, un des chefs du parti Goran. Exaspérés par la détérioration de la situation économique après le référendum d’indépendance du 25 septembre, initié par l’ancien président Massoud Barzani et rejeté par Baghdad, les protestataires ont incendié les permanences du PDK, de l’UPK, du parti Goran, de l’Union islamique et du Groupe islamique.



Syrie



Le président syrien, Bachar Al Assad, a qualifié hier de «traîtres» les milices kurdes soutenues par les Etats-Unis. C’est l’attaque la plus virulente lancée par le régime contre ces groupes considérés comme la colonne vertébrale de la lutte antiterroriste en Syrie. Ces groupes kurdes ont réussi à chasser le groupe terroriste Daech de plusieurs villes de Syrie avec l’aide de la coalition internationale dirigée par les Etats-Unis. Leurs opérations ont été menées sans coordination avec l’armée syrienne. «Lorsqu’on parle de ceux qu’on appelle ‘les Kurdes’, ce ne sont pas juste des Kurdes. Tous ceux qui travaillent pour le compte d’un pays étranger, notamment sous commandement américain, sont des traîtres», a dit M. Al Assad.



Russie-USA

Le Kremlin s’est félicité hier d’un «cas exemplaire» de la coopération russo-américaine dans le domaine de la lutte contre le terrorisme après avoir annoncé que des renseignements transmis par la CIA à la Russie avaient permis de déjouer un attentat à Saint-Pétersbourg (nord-ouest). Selon le Kremlin, le président russe, Vladimir Poutine, a remercié dimanche son homologue américain, Donald Trump, pour ses renseignements. Ces informations fournies par l’agence centrale du renseignement américaine «ont aidé à sauver beaucoup de vies et cela ne peut que susciter de la satisfaction et de la reconnaissance», a expliqué, hier à la presse, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.