LIBYE : Des soldats tués dans deux attentats djihadistes à Syrte

Au moins dix soldats des forces progouvernementales libyennes ont été tués, hier, dans deux attentats-suicide à la voiture piégée menés par le groupe djihadiste Etat islamique (EI) à l’ouest de Syrte. Un premier bilan du centre de presse du gouvernement libyen d’union nationale (GNA) a indiqué que «les corps de 10 martyrs tués par deux attentats à la voiture piégée de même que 20 blessés étaient arrivés à l’hôpital de campagne de Syrte», à 450 km à l’est de Tripoli. Les deux attentats se sont produits à Gharbiyate, une zone à l’ouest de Syrte sous contrôle des forces progouvernementales depuis plus d’un mois, a indiqué à l’AFP Rida Issa, porte-parole du centre de presse des forces progouvernementales. Selon lui, «les attentats ont eu lieu près d’un centre de collecte et de distribution de vivres et de matériel pour les forces du GNA» à Gharbiyate. «Cette région ayant été décrétée zone militaire, il est vraisemblable que les victimes soient toutes des militaires», a indiqué ce responsable.

Tanzanie : Dar Es Salam réitère son plein soutien aux Sahraouis

Le président de la République fédérale de Tanzanie, John Pombe Magafuli a réitéré, mercredi, le «soutien ferme» de son pays à la juste lutte du peuple sahraoui et à son droit légitime à la liberté et à l’indépendance. Le président tanzanien a également exprimé son soutien au droit inaliénable du peuple sahraoui au référendum d’autodétermination, à l’issue de sa réception de l’envoyé spécial du président de la République arabe sahraouie démocratique (RASD), Bachir Mustapha Moustapha Sayed, rapporte l’agence de presse sahraouie (SPS). L’émissaire du président sahraoui a remis un message au président tanzanien de son homologue Brahim Ghali. M. Sayed est depuis quelques jours en tournée dans quelques pays africains, afin de les informer des derniers développements de la question du Sahara occidental, selon la même source.

Syrie L’UE réclame «un arrêt immédiat» des combats à Alep

Les 28 pays membres de l’UE ont réclamé hier «un arrêt immédiat» des combats à Alep, dans le nord de la Syrie, afin de ne pas entraver l’intervention des secours et la poursuite des opérations humanitaires, selon un communiqué de la chef de la diplomatie de l’UE, Federica Mogherini. Il s’agit de «permettre les évacuations médicales, la livraison de l’aide humanitaire et la réparation des infrastructures essentielles (de fourniture) d’eau et d’électricité», souligne dans ce communiqué Mme Mogherini, qui précise s’exprimer «au nom de l’Union européenne et de ses Etats membres». Par ailleurs, la Russie a annoncé hier être prête à instaurer «dès la semaine prochaine» une pause humanitaire hebdomadaire de 48 heures à Alep, ville-clé du conflit syrien où s’affrontent âprement les forces de Damas et les rebelles. «Nous sommes prêts à instaurer cette pause humanitaire de 48 heures dès la semaine prochaine pour permettre la livraison d’aide aux habitants d’Alep», a annoncé dans un communiqué le porte-parole du ministère russe de la Défense, Igor Konachenkov.



Etats-Unis 13 morts dans les inondations en Louisiane

Le bilan des inondations en Louisiane, dans le sud des Etats-Unis, fait état de 13 morts, alors que la décrue permet de mieux évaluer les énormes dégâts causés par les pluies torrentielles dans cet Etat. Les équipes de secours, qui ont déjà évacué plusieurs dizaines de milliers de personnes lorsque la crue était à son apogée, vont maintenant de maison en maison à la recherche d’éventuelles victimes dans le sud de la Louisiane, touchée par ces inondations depuis vendredi dernier. Une porte-parole du gouverneur a confirmé que le bilan était passé de 11 morts mercredi à 13 hier matin. Les services de la météorologie nationale ont d’ailleurs indiqué qu’il faudra dans certains cas jusqu’à vendredi pour que les rivières en crue repassent en-dessous du niveau d’alerte.