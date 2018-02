Réagissez

Liban-Israël

Le ministre israélien de l’Energie, Youval Steinitz, a rencontré hier le secrétaire d’Etat adjoint pour les affaires du Proche-Orient, David Satterfield, dépêché par Washington pour tenter de désamorcer le contentieux entre Israël et le Liban sur les ressources énergétiques en Méditerranée. Les deux hommes ont eu des entretiens au sujet des revendications concernant les réserves énergétiques au large du Liban et d’Israël, affirme un communiqué des services du ministre israélien de l’Energie. David Satterfield s’était rendu à Beyrouth le 6 février. Le Liban signait trois jours plus tard son premier contrat d’exploration d’hydrocarbures au large de ses côtes avec un consortium alliant le groupe pétrolier français Total, l’italien ENI et le russe Novatek.



Chine

Lors de la Conférence de Munich sur la sécurité (MSC), une diplomate chinoise a affirmé samedi que son pays «est attaché au principe du non-recours en premier aux armes nucléaires et s’est déclarée préoccupée par le danger que constitue le développement actuel des armements nucléaires». «L’arsenal nucléaire de la Chine est très réduit et la Chine suit sa politique d’autodéfense et de dissuasion minimale», a déclarée Fu Ying, ancienne diplomate qui est désormais présidente de la commission des affaires étrangères de l’Assemblée populaire nationale, l’organe législatif suprême de la Chine.



Syrie

Une alliance de combattants kurdes et arabes a annoncé, samedi soir, avoir visé depuis le nord de la Syrie des positions militaires en Turquie, en représailles à l’offensive menée depuis près d’un mois par Ankara contre une enclave kurde. C’est la première fois que les Forces démocratiques syriennes (FDS) revendiquent une attaque contre les forces turques de l’autre côté de la frontière. Les autorités turques n’ont pas réagi officiellement à l’incident. Ankara a déclenché le 20 janvier une offensive contre la région d’Afrine pour y chasser la milice des YPG qualifiée de «terroriste» par la Turquie mais alliée des Etats-Unis dans la lutte contre Daech.



Nigeria

Au moins 470 membres présumés du groupe terroriste Boko Haram ont été libérés par la justice nigériane au terme de procès de masse, où la majorité des personnes inculpées n’ont pu être condamnées faute de preuves suffisantes, a annoncé hier le ministère de la Justice. Un total de 475 membres présumés du groupe terroriste, responsable depuis 2009 de violences dans le nord-est du Nigeria ayant fait plus de 20 000 morts, n’ont finalement fait l’objet d’aucune poursuite «en l’absence de preuves suffisantes contre eux» et «ont été libérés», a déclaré le porte-parole du ministre de la Justice, Salihu Othman Isah. Les personnes libérées seront prises en charge dans leurs Etats d’origine pour une «réhabilitation appropriée», a-t-il ajouté.