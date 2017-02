Réagissez

Iran

Un ancien vice-président de l’ultraconservateur iranien Mahmoud Ahmadinejad, Hamid Baghaie, a annoncé hier sa candidature pour la présidentielle du 19 mai, devenant la première personnalité politique à se déclarer, ont rapporté les médias. Hamid Baghaie a affirmé dans un communiqué qu’il se présentait en tant que candidat «indépendant». En juin 2015, il avait été arrêté et avait passé sept mois en prison avant d’être remis en liberté. Les motifs de cette incarcération n’ont jamais été rendus publics. En septembre 2016, Mahmoud Ahmadinejad — président de 2005 à 2013 — avait annoncé qu’il ne serait pas candidat après une intervention du guide suprême, l’ayatollah Ali Khamenei, le dissuadant de l’être.





Pays-Bas

Le député néerlandais d’extrême droite et anti-islam Geert Wilders (parti PVV) a lancé hier sa campagne pour les législatives du mois de mars par une attaque contre «la racaille marocaine» dont il a dit vouloir débarrasser le pays pour «le rendre au peuple néerlandais». «La racaille marocaine en Hollande... bien sûr, ce ne sont pas tous de la racaille, mais il y en a beaucoup, qui rendent nos rues dangereuses, principalement des jeunes... et il faut que ça change», a déclaré Geert Wilders à la presse avant un bain de foule dans la petite ville de Spijkenisse, au sud de Rotterdam. Geert Wilders est donné en tête par les sondages pour les élections du 15 mars au cours desquelles les Néerlandais sont appelés à renouveler le Parlement.





Palestine

Cinq Palestiniens ont été arrêtés hier par les forces d’occupation israéliennes en Cisjordanie, a annoncé le Club des prisonniers palestiniens. Ces Palestiniens ont été arrêtés au cours d’incursions israéliennes dans la ville d’Al Khalil, au milieu de coups de feu nourris, a indiqué le Club dans un communiqué. L’armée d’occupation mène quotidiennement des campagnes d’arrestation arbitraires à l’encontre de dizaines de Palestiniens en Cisjordanie et à El Qods occupées.





Syrie

Les forces gouvernementales syriennes poursuivaient hier leur offensive contre le groupe terroriste autoproclamé Etat islamique (Daech/EI) près de Palmyre, a rapporté la presse syrienne. «Les troupes syriennes, appuyées par des milices pro-gouvernementales, sont à environ 20 km à l’ouest de la cité antique (...) elles combattent les terroristes dans les environs du village d’al-Bayarat», a indiqué une source militaire citée par l’agence de presse syrienne Sana. «Les unités de l’armée syrienne ont rétabli la sécurité et la stabilité du village d’Al Kallabiyeh dans la région d’Al Bayarat, à l’est de Homs», a-t-on ajouté. Selon des sources concordantes, moins de 20 km séparent désormais les troupes syriennes de Palmyre, joyau du désert syrien entre les mains de Daech depuis le mois de décembre.