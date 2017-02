Réagissez

Mozambique : Le cyclone fait 7 morts et 130 000 déplacés

Le passage du cyclone tropical Dineo a fait 7 morts, plus de 100 000 déplacés et provoqué d'importants dégâts au Mozambique, selon un bilan provisoire dressé hier par les autorités et la Croix-Rouge, qui redoutent désormais inondations et épidémies. L'Institut national mozambicain de gestion des catastrophes naturelles (INGC) a également fait état de 55 blessés, dont quatre dans un «état grave». Le cyclone Dineo a frappé mercredi soir la côte sud du pays, notamment les deux stations balnéaires d'Inhambane et Vilanculos, où le cumul des précipitations a atteint 100 à 200 mm. Selon un nouveau bilan des autorités cité par la Croix-Rouge, 130 000 personnes ont été déplacées, 22 000 habitations sérieusement ou totalement détruites, ainsi que 49 hôpitaux ou centres de santé et 105 écoles ou bâtiments publics. De nombreuses routes ont été coupées par des chutes d'arbres ou les inondations dans la province d'Inhambane, dont de nombreux secteurs étaient également privés d'électricité. La Croix-Rouge et le Croissant-Rouge ont envoyé des équipes d'urgence et du matériel. «Le déplacement des familles, l'interruption des services de santé et la perspective d'importantes inondations et d'une contamination de l'eau constituent des risques de santé publique majeurs qui doivent être traités rapidement», a jugé Jamie LeSueur, coordinateur de la Croix-Rouge pour l'Afrique australe.



Allemagne : «Washington doit se garder de menacer la cohésion de l'UE»

La ministre allemande de la Défense a mis en garde hier les Etats-Unis contre tout discours pouvant menacer la cohésion de l'Union européenne et contre un rapprochement avec Moscou sur le dos de ses alliés. «Nos amis américains savent que leur ton vis-à-vis de l'Europe et de l'Otan ont un effet direct sur la cohésion de l'Europe. Une UE stable est dans l'intérêt américain tout comme une Otan unie», a dit Ursula van der Leyen, lors d'un forum annuel sur la sécurité à Munich. Dans le passé, le président américain, Donald Trump, s'était réjoui du Brexit et a même semblé appeler d'autres Etats à quitter l'UE. La ministre allemande a aussi jugé que Washington ne devait pas accorder la même confiance à la Russie et à ses alliés occidentaux. Avant sa prise de fonctions, Donald Trump avait placé sur un pied d'égalité le Russe Vladimir Poutine et l'Allemande Angela Merkel. «Il ne peut y avoir d'équidistance entre la confiance accordée à un allié et envers ceux qui remettent en question nos valeurs, nos frontières et le droit international»,

a-t-elle dit.



Énergie : L’UE compte investir 444 millions d’euros dans des projets transeuropéens

La Commission européenne a obtenu hier le feu vert des 28 Etats membres de l'Union pour investir 444 millions d’euros dans de grands projets transeuropéens d’infrastructures énergétiques, a annoncé l’Exécutif européen. «Les Etats membres de l'UE ont approuvé aujourd'hui la proposition de la Commission visant à investir 444 millions d'euros dans de grands projets européens d'infrastructures énergétiques», a-t-elle indiqué dans un communiqué. Selon l’Exécutif européen, 18 projets dans les domaines de l’électricité, du gaz et des réseaux intelligents ont été sélectionnés pour contribuer à la réalisation des objectifs de l’Union de l’énergie à travers l’interconnexion des réseaux énergétiques européens. Ces projets devraient également contribuer au renforcement de la sécurité de l'approvisionnement et au développement durable par l'intégration de sources d'énergie renouvelables dans l'ensemble de l'UE. Sur les 18 projets retenus pour bénéficier d'un cofinancement de la part de l’UE, 7 concernent le secteur de l'électricité avec une contribution de l'UE à la réalisation de ces projets qui devrait s’élever à 176 millions d'euros, et 10 projets dont celui du gaz avec une aide de l'UE de 228 millions d'euros, dont un projet portera sur la construction d'un terminal GNL au large de l'île croate

de Krk.