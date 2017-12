Réagissez

Maroc

La question de l’adhésion du Maroc à la Cédéao n’était pas à l’ordre du jour des travaux du 52e sommet de l’Organisation ouest- africaine qui se sont ouverts hier à Abuja, au Nigeria. En juin dernier, les chefs d’Etat avaient pourtant donné leur accord de principe pour l’adhésion du Maroc comme nouvel Etat membre. Ils devaient lors de ce sommet prendre une décision définitive. Mais l’Organisation se donne finalement encore un peu de temps. La décision devrait être prise lors d’un sommet extraordinaire qui pourrait se tenir en 2018. Officiellement, aucun Etat ne s’y oppose, mais l’adhésion du Maroc suscite en réalité de réelles réserves.



Sahel



KLe chef du gouvernement italien, Paolo Gentiloni, a assuré mercredi dernier que son pays allait déployer une mission militaire «au cœur de l’Afrique». A commencer par le Niger avec, au départ, 150 personnes mobilisées. Leur rôle sera de former les forces locales «confrontées à une recrudescence d’attaques», mais aussi de «surveiller et contrôler les flux migratoires» qui se dirigent vers les côtes du sud de l’Italie via la Libye. A terme, la mission italienne devrait être composée de 470 militaires dotés de 150 véhicules. Le problème est qu’une telle mission ne peut démarrer sans l’aval de la Chambre des députés et du Sénat. Le vote pourrait se tenir avant le 30 décembre, avant la dissolution du Parlement en vue des législatives du printemps prochain.



Japon



Le Japon prévoit un budget record de 46 milliards de dollars pour le prochain exercice financier afin de renforcer sa défense antimissile, selon le quotidien économique Nikkei paru hier. Ce serait la sixième année consécutive d’augmentation des dépenses du Japon en matière de défense. Selon le journal, une grande partie de cette augmentation budgétaire est destinée à renforcer la protection du Japon contre le développement du programme de missiles balistiques de la Corée du Nord. Ce financement supplémentaire est destiné à couvrir les dépenses pour la mise en place du système terrestre d’interception de missile Aegis Ashore de l’armée américaine, a indiqué le quotidien Nikkei.



Venezuela

Des représentants du gouvernement et de l’opposition vénézuéliens se sont réunis vendredi en République dominicaine pour dialoguer et tenter de trouver une solution à la crise politique et économique du pays, ont rapporté des médias. Après de premières négociations les 1er et 2 décembre, des délégations des deux camps sont arrivées dans la matinée au ministère dominicain des Affaires étrangères, où auront lieu les discussions, selon des médias. «Nous espérons qu’aucune des deux parties ne se lèvera de la table jusqu’à ce que nous parvenions à un accord satisfaisant», a déclaré le chef de la délégation gouvernementale, Jorge Rodriguez. «Nous avons bien avancé» déjà, a-t-il assuré, disant vouloir atteindre un «accord définitif» pour permettre une «cohabitation pacifique».