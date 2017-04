Réagissez

Corée du Nord

La Corée du Nord a dévoilé, pour la première fois hier, un missile mer-sol balistique stratégique (MSBS) à l’occasion d’un défilé militaire à Pyongyang. Le missile a été aperçu lors du défilé militaire organisé à l’occasion du 105e anniversaire de la naissance de son fondateur, Kim Il Sung. La version récente du missile balistique sol-air à longue portée de type Lightning, testé il y a un an et dont la portée est de 100 km, ainsi que le missile MSBS de type Polaris d’une portée de 1000 km ont été dévoilés à l’occasion du plus grand défilé militaire dans l’histoire de la Corée du Nord. Ces célébrations se déroulent cette année dans un climat de vive tension avec les Etats-Unis, alors que Pyongyang se livre à de nouveaux essais nucléaires ou balistiques.

Sahara occidental

L’ONG américaine US Western Sahara Foundation a exhorté le président Donald Trump à agir pour faire cesser l’occupation illégale du Sahara occidental en affirmant que le roi du Maroc, Mohammed VI, a miné le processus d’autodétermination des Nations unies. Dans une lettre envoyée au président américain à la veille de sa rencontre prévue aujourd’hui avec le souverain marocain, Suzanne Sholte, la présidente de cette ONG, appelle l’administration américaine à envoyer un signal fort à la communauté internationale en faveur d’un règlement de la question sahraouie pour mettre fin à cette colonisation.

Gabon

Le président de la Commission de l’UA, le Tchadien Moussa Faki, a désigné Mohamed El Hacen Ould Lebatt facilitateur du dialogue national gabonais, mettant face à face le pouvoir et une partie de l’opposition gabonaise. Le facilitateur de l’UA, qui séjourne actuellement au Gabon, a eu un entretien avec le bureau de coordination du dialogue. «L’entretien a porté sur le rôle et la mission qui lui seront dévolus au cours de son séjour au Gabon», a indiqué hier un communiqué du comité d’organisation. Le chef de l’Etat gabonais, dont la réélection à l’issue du scrutin présidentiel du 27 août 2016 a été violemment contestée, a convoqué ce dialogue pour réconcilier les Gabonais et fonder une nouvelle République.

Syrie

Un attentat à la voiture piégée, hier près de bus transportant des personnes évacuées de localités syriennes loyalistes en vertu d’un accord, a fait plusieurs morts, a rapporté l’Observatoire syrien des droits de l’homme (OSDH). D’après la même source, qui ne fournit pas de bilan précis, la voiture a explosé à Rachidine, une banlieue rebelle à l’ouest de la ville d’Alep où étaient stationnés les bus transportant 5000 personnes évacuées vendredi de Foua et Kafraya, deux localités prorégime du nord-ouest de la Syrie assiégées par les insurgés. La télévision d’Etat a imputé aux «groupes terroristes» la responsabilité de cet «attentat à la voiture piégée». Il n’a pas été mentionné si parmi les morts figuraient des rebelles qui gardaient la zone des bus.