Réagissez

Liban : Les actions du Hezbollah «menacent» la région

L’engagement du mouvement chiite Hezbollah «dans les conflits régionaux» menace «la sécurité du Liban» et a des «effets déstabilisateurs sur la région», a déclaré, hier à Beyrouth, le chef de la diplomatie américaine, Rex Tillerson. Le Hezbollah, soutenu par l’Iran, est notamment pointé du doigt pour son rôle dans le conflit qui ravage depuis 2011 la Syrie, où ses combattants sont engagés aux côtés du régime de Bachar Al Assad, dont Washington réclame le départ.

Yémen : Une cotoyenne condamnée pour espionnage attend d’être exécutée à Sanaa

Une mère de famille attend d’être exécutée au Yémen après avoir été condamnée à mort par un tribunal rebelle pour espionnage en faveur des Emirats arabes unis, membre d’une coalition hostile aux insurgés, a indiqué hier Amnesty International (AI). Asmaa Al Omeissy, 22 ans, a été condamnée à mort le 30 janvier avec deux autres Yéménites, Saïd Al Ruwaished et Ahmed Bawazir, par un tribunal houthi dans la capitale Sanaa, pour «aide à un pays ennemi», a précisé AI dans un communiqué. Les trois condamnés ont été torturés pendant des mois et privés de leurs droits fondamentaux, a affirmé Amnesty qui estime que cette condamnation illustre la «volonté des Houthis d’utiliser la justice pour régler des comptes politiques».

Ethiopie : Le Premier ministre Hailemariam a présenté sa démission

Le Premier ministre éthiopien, Hailemariam Desalegn, a démissionné hier, a annoncé la radio d’Etat Fana, alors que des fractures sont apparues dernièrement au sein de la coalition au pouvoir sur fond de manifestations antigouvernementales. Fana a indiqué sur son compte Twitter que M. Hailemariam «a remis sa lettre de démission», et que cette dernière avait été acceptée par le Conseil exécutif de la coalition au pouvoir, le Front démocratique révolutionnaire des peuples éthiopiens (EPRDF). Cette décision doit toutefois encore être approuvée par le Conseil de l’EPRDF. En poste depuis 2012, M. Hailemariam avait été adoubé dès 2010 comme le successeur de Meles Zenawi, l’ancien rebelle marxiste qui a régné jusqu’à sa mort sur l’Ethiopie après avoir renversé le dictateur Mengistu Hailé Mariam en 1991.

USA : Trump met la fusillade de Floride sur le compte d’un déséquilibré

Le président américain, Donald Trump, a mis la fusillade, dans un lycée de Floride, qui a coûté la vie mercredi à 17 personnes, sur le compte d’un déséquilibré et d’un manque de vigilance. «Tant de signes que le tireur de Floride était un déséquilibré mental, même viré de l’école pour son mauvais comportement erratique. Les voisins et ses camarades de classe savaient qu’il représentait un gros problème. Toujours les signaler aux autorités encore et encore !» a tweeté le Président tôt hier matin. M. Trump n’évoque à aucun moment le problème des armes à feu alors que le tireur de 19 ans, Nikolas Cruz, était armé d’un fusil d’assaut semi-automatique AR-15 et de nombreux chargeurs quand il a pénétré dans le lycée Marjory Stoneman Douglas mercredi peu avant la fin des cours.