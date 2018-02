Réagissez

Sahara Occidental

Les deux avocates des prisonniers politiques sahraouis du Gdeim Izik, détenus injustement dans plusieurs prisons au Maroc, ont exprimé leur «plus grande indignation» suite à leur expulsion mardi du Maroc, après leur détention à l’aéroport de Casablanca. «Nous, Ingrid Metton et Olfa Ouled, avocates au barreau de Paris, exprimons notre plus grande indignation face à la nouvelle atteinte portée à notre profession et face à l’entrave à l’exercice des droits de la défense», ont-elles déclaré dans un communiqué, soulignant que toutes leurs plaintes déposées en France «ont, à ce jour, été classées sans suite». Les deux avocates françaises s’étaient déplacées lundi au Maroc pour rendre visite à leurs clients dans le cadre de leur pourvoi en cassation, suite à leur condamnation par la cour d’appel de Rabat le 19 juillet 2017.



Libye

Une solution politique en Libye «reste hors de portée dans un proche avenir» en raison des agendas régionaux contradictoires qui nuisent à la paix, ont indiqué des experts de l’ONU dans un rapport qui sera présenté prochainement au Conseil de sécurité. «La dynamique militaire en Libye et les agendas régionaux conflictuels montrent un manque d’engagement pour une solution pacifique», souligne ce rapport, dont des extraits ont été publiés hier par Associated Press. Le panel d’experts dresse un tableau sombre de la situation en Libye, en affirmant que la stabilité de ce pays maghrébin est de plus en plus liée à celle de la région, aggravée par l’intensification des activités des groupes armés.



Pakistan

Le Pakistan a commencé hier à saisir les biens du Jamaat-ud-Dawa (JuD), une organisation qualifiée de terroriste par l’ONU, dont le dirigeant Hafiz Saeed est considéré comme l’un des responsables présumés des attentats de Bombay en 2008. Ces saisies, qui s’étendent à la Fondation Falah-e-Insaniat (FIF), la branche caritative du JuD, sont les premières du genre effectuées par le Pakistan. Elles interviennent alors que Washington met une pression croissante sur Islamabad après la libération en novembre de Hafiz Saeed, qui était assigné à résidence depuis près d’un an. Dans un avis du ministère de l’Intérieur daté de samedi, le gouvernement fédéral ordonne «le gel et la saisie des actifs (mobiliers, immobiliers et ressources humaines) associés au JuD et au FIF».



Burkina Faso

Au moins un policier a été tué et deux autres blessés dans la nuit de mardi à mercredi, dans une attaque perpétrée contre des policiers dans le village de Natiaboani, situé dans l’est du Burkina Faso, près de la frontière avec le Niger, ont indiqué des sources concordantes. Selon des témoins, cités par la presse locale, des hommes armés non identifiés ont ouvert le feu sur les policiers avant de prendre la fuite, ajoutant que les blessés ont été évacués pour des soins. La capitale d’Ouagadougou a enregistré en moins d’un an deux grandes attaques qui ont coûté la vie à une cinquantaine de personnes. Les attaques se sont multipliées dans le nord du pays, frontalier avec le Mali et le Niger, faisant au total 133 morts dans 80 attaques, selon les chiffres officiels de 2017.