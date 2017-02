Réagissez

Réchauffement sur les animaux : L'impact jusqu'ici «sous-estimé»

Le réchauffement climatique touche près de la moitié des mammifères terrestres et le quart des oiseaux, bien plus qu'il n'était envisagé jusqu'ici, souligne une étude. Les primates et les éléphants sont parmi les plus concernés,notamment parce qu'ils ne se reproduisent pas vite et s'adaptent lentement face à des changements environnementaux rapides, soulignent ces travaux parus dans la revue Nature Climate Change. Selon cette étude, coproduite notamment par l'université du Queensland (Australie), les dommages sont déjà en cours pour «un grand nombre» d'espèces.

«L'impact du changement climatique sur les mammifères et les animaux est actuellement très sous-estimé», affirment les chercheurs, qui ont utilisé les données tirées de 136 études, portant sur 120 espèces de mammifères et 569 d'oiseaux. Les scientifiques ont notamment étudié les courbes démographiques, taux de reproduction, zones géographiques, évolution des climats, étendant ensuite leurs constats aux espèces menacées listées par l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN).

États-Unis : Ralentir l'immigration pourrait freiner la croissance

La présidente de la Banque centrale des Etats-Unis (Fed), la démocrate Janet Yellen, a affirmé, hier au Sénat, que ralentir l'immigration pourrait freiner la croissance économique. Interrogée sur les mesures anti-immigration du président Donald Trump, Mme Yellen s'est refusée «à commenter la politique sur l'immigration». Mais elle a ajouté devant une commission du Sénat que «la croissance de la population active a ralenti aux Etats-Unis».

«C'est une des raisons pour lesquelles notre économie a progressé à un rythme lent et l'immigration a été une source importante de croissance de la participation à l'emploi», a-t-elle expliqué. «Alors ralentir le rythme de l'immigration devrait probablement ralentir le rythme de croissance de l'économie», a conclu Mme Yellen. Le président Trump a signé, fin janvier, un décret ordonnant aux autorités en charge de la reconduite à la frontière de cibler en priorité les sans-papiers délinquants ou soupçonnés de délits, une catégorie beaucoup plus large que sous l'Administration de Barack Obama, qui avait donné la priorité aux expulsions de criminels et de récidivistes.