Turquie



Le président Erdogan et les membres de son gouvernement sont visiblement «lâchés» en Europe où de nombreux pays les accusent d’autoritarisme. Après l’Allemagne et les Pays-Bas, c’est au tour du Danemark de les déclarer, pour ainsi dire, persona non grata. Le Premier ministre danois, Lars Løkke Rasmussen, a ainsi «proposé» hier à son homologue turc, Binali Yildirim, de reporter sa visite au Danemark prévue fin mars en raison de «l’escalade» entre Ankara et les Pays-Bas. «Une telle visite ne pourrait se tenir en faisant abstraction des attaques actuelles de la Turquie contre les Pays-Bas. J’ai donc proposé à mon collègue turc de reporter notre rencontre», a écrit le chef du gouvernement danois dans un communiqué. La ministre turque de la Famille, Fatma Betül Sayan Kaya, a été expulsée samedi soir par les Pays-Bas vers l’Allemagne.





Maroc



Le site internet de la communauté marocaine à l’étranger, Manbar Al Jalia Al Maghribia (Tribune de la communauté marocaine), repris hier par Algérie Patriotique, rapporte que l’ambassadeur du royaume chérifien à Rome, Hassan Abou Ayoub, est poursuivi par la justice italienne pour harcèlement, coups et blessures et violences verbales. La victime n’est autre qu’une de ses domestiques, Naïma Melali, à laquelle il a fait subir les pires sévices après avoir licencié son mari. Selon de nombreux témoignages, Hassan Abou Ayoub a transformé Naïma Melali en objet sexuel. Il finira d’ailleurs par mettre la pauvre employée enceinte. Malgré cela, il a continué à la maltraiter et à l’insulter.



Nigeria



KL’armée nigériane a libéré 211 otages du groupe terroriste Boko Haram dans l’Etat de Borno, dans le nord-est du Nigeria, a annoncé hier l’armée. «Dans le cadre de l’opération Lafiya Dole, la 22e brigade a libéré samedi des otages dans les villages de Cingal Murye et Maja», a indiqué Sani Usman, porte-parole de l’armée, dans un communiqué. Un terroriste a été neutralisé et 11 deux roues du groupe Boko Haram en fuite ont été saisis, a-t-il ajouté, notant qu’une brigade avait également escorté deux camions et 18 pick-up chargés de récupérer à Mala Maja des produits alimentaires pour les personnes déplacées. Depuis 2009, le groupe terroriste Boko Haram a fait plus de 20 000 morts et 2,3 millions de déplacés.



Arabie Saoudite



Le roi Salmane d’Arabie Saoudite est arrivé hier à Tokyo, première visite au Japon d’un monarque saoudien, depuis près d’un demi-siècle. Le souverain, âgé de 81 ans, a été accueilli par le prince héritier Naruhito à l’aéroport de Haneda et doit s’entretenir aujourd’hui avec le Premier ministre, Shinzo Abe, avant d’être reçu demain par l’empereur Akihito, 83 ans. L’Arabie Saoudite est le principal fournisseur pétrolier du Japon, qui espère renforcer ses relations avec le royaume et l’aider à diversifier son économie, selon des responsables. Il s’agit de la première visite au Japon d’un souverain saoudien depuis celle du roi Fayçal en 1971. Mais le roi Salmane s’est déjà rendu dans l’archipel en 2014 en sa qualité de prince héritier.