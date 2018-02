Réagissez

Mali

Le Premier ministre malien, Soumeylou Boubèye Maïga, a assuré que le premier tour de l’élection présidentielle se déroulera le dimanche 29 juillet 2018, a rapporté dimanche sa cellule de communication. Le chef du gouvernement a donné cette garantie lors d’une rencontre avec les forces vives de la région de Mopti (centre du Mali), où il effectue une visite. A propos de la situation sécuritaire dans le pays, notamment au centre et au nord du Mali, M. Maïga a affirmé l’ouverture au dialogue et la détermination du gouvernement «à combattre et neutraliser ces lâches qui tuent des gens pour prendre leurs femmes».



Irak

L’Irak, meurtri par trois ans de guerre contre Daech, cherche à récolter 88 milliards de dollars pour se reconstruire, un chantier titanesque entamé hier avec l’ouverture d’une conférence internationale à Koweït. Pendant trois jours, des centaines de responsables politiques, d’ONG et d’hommes d’affaires doivent participer à cette conférence. Baghdad mise notamment sur le secteur privé pour lever des fonds au plus vite, alors que des milliers d’habitations sont détruites et plus de 2,5 millions de personnes déplacées. Ravagé depuis les années 1980 par les guerres à répétition et un long embargo, notamment après l’invasion du Koweït en 1990, l’Irak a annoncé que la reconstruction du pays, deuxième producteur de pétrole de l’Opep, s’annonce longue et difficile.



Pakistan

La militante et avocate pakistanaise Asmar Jahangir, décédée ce week-end, était une «géante des droits de l’homme», a affirmé le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres. «Elle était une infatigable avocate des droits inaliénables de tous les peuples et de l’égalité, que ce soit en tant qu’avocate pakistanaise (...), militante globale de la société civile ou rapporteure spéciale», a déclaré M. Guterres dans un communiqué. La fondatrice de la Commission pakistanaise des droits de l’homme avait affronté menaces de mort, coups et passage en prison dans des affaires de défense des droits humains. Elle qui avait tenu tête à des dictateurs a succombé à un arrêt cardiaque à l’âge de 66 ans.



Russie

L’armée russe a testé avec succès un nouveau missile antiaérien au centre d’essais de Sary Shagan, au Kazakhstan, a rapporté hier un journal local. «Ce missile antiaérien modernisé a rempli sa mission avec succès et touché sa cible avec la précision voulue», a déclaré Andreï Prikhodko, commandant adjoint de la branche de défense antiaérienne des Forces aérospatiales russes, au journal Krasnaya Zvezda. Le général Prikhodko a également souligné que les caractéristiques tactiques et techniques du missile en matière de portée, de précision et de durée de vie dépassaient largement celles des missiles actuellement en service.