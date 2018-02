Réagissez

Proche-Orient

Israël a mené hier une série d’attaques aériennes en Syrie, frappant des cibles militaires syriennes, mais aussi «iraniennes» et perdant un de ses appareils, un F16, au cours du plus sévère accès de tensions impliquant les trois pays depuis des années. Après des mois de crispations, ces violences, dans lesquelles un pilote israélien a été gravement blessé, constituent la plus sérieuse confrontation entre intérêts israéliens et iraniens en Syrie. C’est la première fois que l’armée israélienne dit ouvertement avoir visé des cibles «iraniennes» depuis le début en 2011 de la guerre chez le voisin syrien, où l’Iran, ennemi juré d’Israël, aide militairement Damas.



Sahara occidental

Le Front Polisario a exprimé à la Commission européenne sa «profonde préoccupation» au sujet des négociations entre l’UE et le Maroc visant à inclure les produits issus du Sahara occidental occupé dans leurs accords commerciaux sans le consentement du peuple sahraoui, a affirmé vendredi le ministre sahraoui délégué pour l’Europe, Mohamed Sidati. «Au cours de la réunion, nous avons exprimé notre profonde préoccupation au sujet des négociations en cours pour inclure le Sahara occidental dans l’accord commercial UE-Maroc», a-t-il déclaré à l’APS, confirmant des informations faisant état d’une invitation adressée par l’UE au représentant légitime du peuple sahraoui, le Front Polisario, pour participer aux consultations menées par l’Exécutif européen dans le cadre des négociations pour la modification de l’accord de libéralisation agricole UE-Maroc.



Tunisie

L’état d’urgence, en vigueur en Tunisie depuis la série d’attentats terroristes en 2015, a été prolongé d’un mois, a annoncé vendredi la Présidence tunisienne. Le chef de l’Etat, Béji Caïd Essebsi, a décidé de prolonger cette mesure d’exception jusqu’au 11 mars «après des consultations avec le chef du gouvernement et le président du Parlement concernant les questions liées à la sécurité nationale et à la situation aux frontières et dans la région», selon un communiqué de la Présidence. L’état d’urgence octroie des pouvoirs d’exception aux forces de l’ordre. Il permet notamment l’interdiction des grèves et des réunions «de nature à provoquer (...) le désordre» ou encore l’adoption de mesures «pour assurer le contrôle de la presse». En 2015, trois attentats majeurs revendiqués par Daech avaient frappé la Tunisie.



Palestine

Des députés britanniques ont accusé Israël de «tortures» et de «crimes de guerre» contre des enfants et des adultes palestiniens, appelant à mettre fin aux mauvais traitements et aux abus commis contre les mineurs détenus par les forces israéliennes. Lors d’un débat parlementaire sur «la détention des mineurs palestiniens par les forces israéliennes», organisé cette semaine au palais de Westminster, l’occupant israélien a été accusé de violer le droit international qui dicte les règles de conduite à adopter en période de conflits armés, notamment la protection des civils et des prisonniers. Le débat a été organisé à l’initiative de la députée travailliste, Sarah Champion, et y ont pris part des députés de tous les partis ainsi que le ministre chargé du Moyen-Orient, Alistair Burt.