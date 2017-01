Réagissez

Présidentielle américaine : Assange juge politisé et sans preuve le rapport de la CIA

Le rapport de la CIA sur l'intervention de la Russie dans l'élection américaine est un «communiqué de presse» avec un objectif «politique» et n'apportant aucune preuve, a affirmé hier Julian Assange lors d'une conférence de presse en ligne. La CIA indique dans un rapport avoir établi que des personnes liées à Moscou ont fourni au site WikiLeaks des e-mails piratés sur les comptes de l'ancien directeur de campagne de la candidate démocrate Hillary Clinton, John Podesta, et du parti démocrate, entre autres.

«Ce n'est pas un rapport des services de renseignement, (...) c'est honnêtement assez embarrassant pour la réputation des services de renseignement américains. C'est un communiqué de presse et ça a été clairement fait pour avoir un effet politique», a déclaré le fondateur de WikiLeaks lors d'une intervention en direct sur le service vidéo de twitter, Periscope. «La politisation évidente du rapport se situe dans les passages faisant référence aux intentions de l'Etat russe vis-à-vis de Donald Trump», a-t-il ajouté. «Ce rapport est une attaque politique contre Donald Trump» et vise à «délégitimer l'élection» du nouveau président américain, selon lui. «Il n'y a aucune preuve de rien nulle part dans le rapport», a-t-il ajouté, refusant une nouvelle fois de révéler quelles sources avaient transmis ces e-mails à WikiLeaks.

Rwanda: La dépouille du dernier roi rapatriée à Kigali

La dépouille du dernier roi du Rwanda, Kigeli V, décédé en octobre dernier aux Etats-Unis à l'âge de 80 ans, est arrivée hier à Kigali, la capitale rwandaise, a annoncé un officiel rwandais. Le corps du roi «est bien arrivé (...) Nous sommes très contents qu'il soit rentré dans son pays natal», a déclaré James Vuningoma, secrétaire exécutif de l'Académie rwandaise de la langue et de la culture, cité par des médias. Kigeli V était décédé le 16 octobre dans la banlieue de Washington, aux Etats-Unis, pays dans lequel il vivait en exil depuis plus de 20 ans. Son corps a été rapatrié à l'issue d'une bataille juridique entre les membres de sa famille. Sa famille restée au Rwanda était favorable à son rapatriement, tandis que deux de ses neveux vivant aux Etats-Unis et son «conseil royal» s'y opposaient, selon les médias. La justice américaine a été saisie et a tranché le 4 janvier, laissant la responsabilité de la gestion des obsèques aux premiers. Né Jean-Baptiste Ndahindurwa, Kigeli V était monté sur le trône en 1959. Il avait été forcé à l'exil un an plus tard par les autorités coloniales belges, après avoir demandé l'aide de l'ONU pour obtenir l'indépendance du Rwanda.



Coopération : La Chine souhaite promouvoir les relations avec le Vietnam

La Chine a déclaré hier espérer un «développement durable, sain et stable» de ses relations avec le Vietnam, a rapporté l'agence de presse Chine Nouvelle. Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste vietnamien (PCV), Nguyen Phu Trong, effectuera une visite en Chine du 12 au 15 janvier, à l'invitation du président chinois, Xi Jinping, qui est également secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois (PCC), a indiqué l'agence. «La Chine attache une grande importance à cette visite, la première de M Trong dans le cadre de son deuxième mandat de secrétaire du PCV», a annoncé Lu Kang, porte-parole du ministère des Affaires étrangères, lors d'une conférence de presse. Les dirigeants chinois et les hauts responsables du PCC rencontreront M. Trong pour discuter des relations bilatérales et des questions d'intérêt commun, a-t-il fait savoir. M. Lu a ajouté que la Chine était prête à «coopérer avec le Vietnam pour promouvoir l'amitié traditionnelle entre les deux pays, renforcer la communication stratégique et la confiance politique mutuelle», et pour «promouvoir un développement durable, sain et stable des relations bilatérales».